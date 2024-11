Nein, hier schwimmt kein Lamborghini in Zürich in der Limmat

Ein Video auf Instagram zeigt einen Lamborghini in der Limmat. Es handelt sich um einen Fake. screenshot: instagram

Nein, hier schwimmt kein Lamborghini in der Limmat

Angeblich soll am Sonntagmorgen in Zürich ein Lamborghini Huracán in der Limmat gelandet sein. Dies suggeriert ein auf Instagram veröffentlichtes Video, das rasch viral ging. Zu sehen ist der Fahrer, der anscheinend davonschwimmt und sich aus dem Fluss retten kann.

Beim Video handelt es sich um eine Fälschung, wie die Stadtpolizei Zürich gegenüber dem Online-Portal 20 Minuten sagte: «Wir haben das verifiziert, da liegt kein Lamborghini in der Limmat.» Und es handle sich auch nicht um einen älteren Vorfall.



Vermutlich wurde das Video mittels Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.

(oli)