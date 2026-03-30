Zürcher Clubs schneiden bei spontaner Brandschutzkontrolle gut ab

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Die Feuerpolizei der Stadt Zürich hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in acht Zürcher Clubs, Bars und Discos unangemeldete Brandschutzkontrollen durchgeführt. Die Bilanz fiel «sehr positiv» aus.

Zürcher Clubs schneiden beim Thema Brandschutz gut ab. (Symbolbild) Bild: shutterstock

«Allen acht Betrieben konnten wir ein gutes Zeugnis ausstellen», teilte die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, welche die Kontrolle begleitete, am Montag mit. Lediglich in einem Fall musste der Fluchtweg von unzulässiger Brandlast geräumt werden.

In allen Lokalitäten hätte sich die Betreiberschaft «sehr kooperativ» gezeigt, die Kontrollen konnten laut Gebäudeversicherung problemlos durchgeführt werden. Zudem waren die anwesenden Security-Mitarbeitenden gut über die Fluchtwege und vorhandenen Löschmittel informiert. Auch zur Anzahl der anwesenden Gäste erhielten die Brandschutzexperten die nötige Auskunft.

Beim unangemeldeten Besuch wurden insbesondere die Fluchtwege auf ihre Zugänglichkeit geprüft sowie kontrolliert, ob Baumaterialien und Dekorationen den Brandschutzanforderungen entsprechen. Weiter überprüften die Brandschutzexperten, ob der Zugang für die Feuerwehr jederzeit ungehindert möglich ist, wie es weiter heisst.

Regelmässige Kontrollen, auch unangemeldet

Die kantonale Gebäudeversicherung überwacht und unterstützt gemeinsam mit den Gemeinden den Brandschutzvollzug im Kanton Zürich. In der Stadt Zürich führen Brandschutzexperten von Schutz & Rettung die feuerpolizeilichen Aufgaben durch. Dazu gehört die regelmässige Kontrolle von Clubs, die jederzeit auch unangemeldet erfolgen kann, wie die GVZ schreibt.

Betriebe bis 300 Personen werden durch die Gemeinde mindestens alle vier Jahre und Betriebe über 300 Personen alle zwei Jahre durch die GVZ kontrolliert.

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS sind in der Schweiz Fragen zum Brandschutz in den Fokus gerückt. Zum Jahreswechsel brach dort in einer Bar ein verheerender Brand aus, 41 junge Menschen kamen ums Leben und 115 wurden verletzt. Funkensprühende Partyfontänen hatten Schaumstoff an der Decke in Brand gesetzt. (dab/sda)