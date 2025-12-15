bild: karlyukav via freepik

Smart Gespart

So sparst du 2026 bei deinen Versicherungen

2026 klopft schon an – und nein, es bringt dir leider kein Geld mit. Also musst du selbst ran. Viele von uns zahlen für Versicherungen, als wären wir heimliche Millionär*innen. Mit ein bisschen Einsatz kannst du aber locker ein paar Hundert Franken sparen.

Versicherungen durchschauen klingt nach Arbeit – lohnt sich aber! Wer seine Policen aufräumt, vergleicht und optimiert, spart Geld und bleibt optimal geschützt – egal ob Alltag, Pech oder Chaos. Hier ist deine kurze Anleitung für einen aufgeräumten Versicherungsordner 2026.

Versicherungen checken – der erste Schritt zum Sparen

Viele von uns zahlen Jahr für Jahr zu viel, einfach weil alte Policen liegen bleiben. Dabei geht es oft ganz einfach:

Alle Policen auf den Tisch legen: Hausrat, Haftpflicht, Krankenkasse, Zusatzversicherungen, Auto, Motorrad – verschaffe dir einen Überblick und checke alles durch.

Hausrat, Haftpflicht, Krankenkasse, Zusatzversicherungen, Auto, Motorrad – verschaffe dir einen Überblick und checke alles durch. Leistungen prüfen: Was nutzt du wirklich? Manche Zusatzversicherungen braucht man nur selten, andere decken Dinge, die du längst anders geregelt hast.

Was nutzt du wirklich? Manche Zusatzversicherungen braucht man nur selten, andere decken Dinge, die du längst anders geregelt hast. Doppelte oder unnötige Policen erkennen: Wenn du zwei Policen fürs gleiche Risiko hast, entscheide dich für die eine, check die Kündigungsfristen und lass dich im Zweifel beraten – so sparst du Geld, ohne auf Schutz zu verzichten.

Wenn du zwei Policen fürs gleiche Risiko hast, entscheide dich für die eine, check die Kündigungsfristen und lass dich im Zweifel beraten – so sparst du Geld, ohne auf Schutz zu verzichten. Vergleichen lohnt sich: Online-Tools oder Versicherungsvergleiche helfen dir, bessere Konditionen zu finden – manchmal mit Hunderten Franken Ersparnis pro Jahr.

Hausrat- und Haftpflichtversicherung

Unverzichtbar, aber oft zu teuer – viele zahlen zu viel, weil sie überversichert sind oder Rabatte nicht nutzen. Mit ein paar einfachen Checks kannst du Prämien sparen:

Hausratversicherung: Überprüfe die Versicherungssumme. Oft ist sie zu hoch angesetzt, z. B. bei Möbeln oder Elektronik. Eine realistische Summe spart Prämien, ohne dass dein Hausrat im Schadensfall unterversichert ist.

Überprüfe die Versicherungssumme. Oft ist sie zu hoch angesetzt, z. B. bei Möbeln oder Elektronik. Eine realistische Summe spart Prämien, ohne dass dein Hausrat im Schadensfall unterversichert ist. Haftpflichtversicherung: Nutze Familienrabatte oder Kombi-Pakete, wenn mehrere Versicherungen beim gleichen Anbieter laufen. Das senkt die Prämie spürbar.

Nutze Familienrabatte oder Kombi-Pakete, wenn mehrere Versicherungen beim gleichen Anbieter laufen. Das senkt die Prämie spürbar. Schadenfreiheits- und Bonusprogramme: Viele Versicherer belohnen, wenn kein Schaden gemeldet wird. Prüfe, ob du von Rabatten oder Bonusprogrammen profitieren kannst.

Viele Versicherer belohnen, wenn kein Schaden gemeldet wird. Prüfe, ob du von Rabatten oder Bonusprogrammen profitieren kannst. Zeit zum Anpassen nutzen: Kündigungsfristen laufen meist bis Ende Jahr oder bis Ende März (je nach Anbieter). Jetzt ist die beste Zeit, um zu prüfen, welche Policen du anpassen oder wechseln willst.

Das 1×1 der Krankenversicherung

Die Krankenkasse ist oft der grösste Posten im Budget. Wer die Details kennt, kann smart sparen und gleichzeitig die passende Absicherung wählen.

Grundversicherung:

Die Leistungen der obligatorischen Grundversicherung (KVG) sind gesetzlich gleich – Krankheit, Unfall, Mutterschaft – und für alle Pflicht. Aber die monatlichen Prämien variieren stark je nach Kasse, Versicherungsmodell, gewählter Franchise, Wohnort, Alter und Modell.

Versicherungsmodelle kurz erklärt:

Standard: Freie Arztwahl, dafür höhere Prämien.

Freie Arztwahl, dafür höhere Prämien. Hausarzt-Modell: Erst zur Hausärztin/zum Hausarzt, sie/er steuert weitere Behandlungen. Das spart Prämien, schränkt aber die freie Arztwahl ein.

Erst zur Hausärztin/zum Hausarzt, sie/er steuert weitere Behandlungen. Das spart Prämien, schränkt aber die freie Arztwahl ein. HMO (Health Maintenance Organization): Ähnlich wie das Hausarzt-Modell, aber über ein festgelegtes Ärztenetzwerk, also eine Gruppe von Hausärzt*innen und Fachärzt*innen, die vertraglich mit der Versicherung zusammenarbeiten. Das Netzwerk hält die Kosten niedrig und spart so Prämien.

Ähnlich wie das Hausarzt-Modell, aber über ein festgelegtes Ärztenetzwerk, also eine Gruppe von Hausärzt*innen und Fachärzt*innen, die vertraglich mit der Versicherung zusammenarbeiten. Das Netzwerk hält die Kosten niedrig und spart so Prämien. Telmed: Zuerst erhältst du eine telefonische Beratung, ein Besuch bei der Ärztin/beim Arzt erfolgt nur nach Empfehlung – ideal für seltene Arztbesuche und mit günstigeren Prämien.

Franchise verstehen:

Je höher die Franchise, desto niedriger die Prämie – allerdings musst du die möglichen Arzt- und Spitalkosten selbst bezahlen können. Bei einer tiefen Franchise zahlst du höhere Prämien, hast dafür aber weniger Eigenkosten im Falle eines Falles.

Unfallversicherung prüfen:

Wer mehr als 8 Stunden pro Woche arbeitet, ist über den Arbeitgeber gegen Unfall versichert. Eine zusätzliche Unfallversicherung über die Krankenkasse ist in diesem Fall oft unnötig.

Kündigungsfristen im Blick behalten:

Die Grundversicherung kannst du normalerweise bis spätestens Ende November fürs nächste Jahr kündigen – bei gewissen Modellen sogar schon früher. Heisst: Auch wenn der Wechsel erst später möglich ist, lohnt es sich jetzt schon zu checken, was du 2026 anpassen willst. So bist du ready, wenn die Fristen kommen – und verpasst sie diesmal garantiert nicht.

Auto- und Motorradversicherung

Versicherung für Auto oder Motorrad kann richtig teuer sein – ein paar gezielte Checks können dir aber Kohle sparen.

Deckung prüfen: Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko – brauchst du wirklich alles? Viele zahlen für Zusatzleistungen, die sie nie nutzen, oder für Fahrzeuge, die kaum gefahren werden. Prüfe genau, welche Deckung sinnvoll ist und ob du vielleicht auf Teilkasko statt Vollkasko wechseln kannst.

Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko – brauchst du wirklich alles? Viele zahlen für Zusatzleistungen, die sie nie nutzen, oder für Fahrzeuge, die kaum gefahren werden. Prüfe genau, welche Deckung sinnvoll ist und ob du vielleicht auf Teilkasko statt Vollkasko wechseln kannst. Selbstbehalt anpassen: Ein höherer Selbstbehalt bedeutet, dass du kleinere Schäden selbst zahlst – dafür sinkt die Prämie oft deutlich. Überlege, wie viel du im Schadensfall locker aus eigener Tasche zahlen könntest.

Ein höherer Selbstbehalt bedeutet, dass du kleinere Schäden selbst zahlst – dafür sinkt die Prämie oft deutlich. Überlege, wie viel du im Schadensfall locker aus eigener Tasche zahlen könntest. Abstellort beachten: Wo steht dein Auto oder Motorrad nachts? Garage oder Strasse? Versicherer berücksichtigen die Sicherheit – ein sicherer Stellplatz kann die Prämie senken, aber natürlich kostet eine Garage auch Geld.

Wo steht dein Auto oder Motorrad nachts? Garage oder Strasse? Versicherer berücksichtigen die Sicherheit – ein sicherer Stellplatz kann die Prämie senken, aber natürlich kostet eine Garage auch Geld. Rabatte & Bonusprogramme nutzen: Viele Versicherer geben Boni für schadenfreie Jahre oder Kombi-Rabatte, wenn du mehrere Fahrzeuge oder Versicherungen beim gleichen Anbieter hast. Prüfe, welche Angebote du nutzen kannst.

Viele Versicherer geben Boni für schadenfreie Jahre oder Kombi-Rabatte, wenn du mehrere Fahrzeuge oder Versicherungen beim gleichen Anbieter hast. Prüfe, welche Angebote du nutzen kannst. Hol dir noch bis Ende Dezember die gratis poinz Cashback Kreditkarten, nutze sie mindestens einmal bis Ende Januar zum Bezahlen – und wir schenken dir die E-Vignette 2026.

bild: EyeEm via freepik / BAZG / poinz.ch