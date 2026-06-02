Spanien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Die spanische Nationalmannschaft vor einem Spiel für die WM-Qualifikation 2025.Bild: keystone

02.06.2026, 16:2002.06.2026, 16:20

Spanien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die spanische Nationalmannschaft auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der spanischen Nationalmannschaft:

Kader

Mit diesem Kader tritt Spanien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • David Raya; 30 Jahre; Arsenal
  • Joan Garcia; 25 Jahre; Barcelona
  • Unai Simón; 29 Jahre; Athletic Bilbao

Abwehr

  • Marc Pubill; 22 Jahre; Atlético Madrid
  • Álex Grimaldo; 30 Jahre; Bayer Leverkusen
  • Eric García; 25 Jahre; Barcelona
  • Marcos Llorente; 31 Jahre; Atlético Madrid
  • Pedro Porro; 26 Jahre; Tottenham Hotspur
  • Aymeric Laporte; 32 Jahre; Athletic Bilbao
  • Pau Cubarsí; 19 Jahre; Barcelona
  • Marc Cucurella; 27 Jahre; Chelsea

Mittelfeld

  • Mikel Merino; 29 Jahre; Arsenal
  • Fabián Ruiz; 30 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Gavi; 21 Jahre; Barcelona
  • Álex Baena; 24 Jahre; Atlético Madrid
  • Rodri (C); 29 Jahre; Manchester City
  • Martín Zubimendi; 27 Jahre; Arsenal
  • Pedri; 23 Jahre; Barcelona

Sturm

  • Ferran Torres; 26 Jahre; Barcelona
  • Dani Olmo; 28 Jahre; Barcelona
  • Yéremy Pino; 23 Jahre; Crystal Palace
  • Nico Williams; 23 Jahre; Athletic Bilbao
  • Lamine Yamal; 18 Jahre; Barcelona
  • Mikel Oyarzabal; 29 Jahre; Real Sociedad
  • Víctor Muñoz; 22 Jahre; Osasuna
  • Borja Iglesias; 33 Jahre; Celta Vigo

Spielplan

Dann spielt die spanische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Spanien muss an der WM 2026 gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
