Spanien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Spanien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe H, wo die spanische Nationalmannschaft auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der spanischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Spanien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- David Raya; 30 Jahre; Arsenal
- Joan Garcia; 25 Jahre; Barcelona
- Unai Simón; 29 Jahre; Athletic Bilbao
Abwehr
- Marc Pubill; 22 Jahre; Atlético Madrid
- Álex Grimaldo; 30 Jahre; Bayer Leverkusen
- Eric García; 25 Jahre; Barcelona
- Marcos Llorente; 31 Jahre; Atlético Madrid
- Pedro Porro; 26 Jahre; Tottenham Hotspur
- Aymeric Laporte; 32 Jahre; Athletic Bilbao
- Pau Cubarsí; 19 Jahre; Barcelona
- Marc Cucurella; 27 Jahre; Chelsea
Mittelfeld
- Mikel Merino; 29 Jahre; Arsenal
- Fabián Ruiz; 30 Jahre; Paris Saint-Germain
- Gavi; 21 Jahre; Barcelona
- Álex Baena; 24 Jahre; Atlético Madrid
- Rodri (C); 29 Jahre; Manchester City
- Martín Zubimendi; 27 Jahre; Arsenal
- Pedri; 23 Jahre; Barcelona
Sturm
- Ferran Torres; 26 Jahre; Barcelona
- Dani Olmo; 28 Jahre; Barcelona
- Yéremy Pino; 23 Jahre; Crystal Palace
- Nico Williams; 23 Jahre; Athletic Bilbao
- Lamine Yamal; 18 Jahre; Barcelona
- Mikel Oyarzabal; 29 Jahre; Real Sociedad
- Víctor Muñoz; 22 Jahre; Osasuna
- Borja Iglesias; 33 Jahre; Celta Vigo
Spielplan
Dann spielt die spanische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Spanien muss an der WM 2026 gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay ran. Hier die Tabelle:
(leo)