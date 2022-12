Alle Jahre wieder: Die skurrilsten Wandkalender 2023

«Lionel Rishi» oder Katzenhoden? Hier gibt's die schrägsten Wandkalender 2023

Alle mögen Tradition zum Jahresende. Weihnachten, Fondue Chinoise, Champagner … und Onkel watsons kuratierte Auswahl an Wandkalendern für so ziemlich jeden Geschmack!

Okay, nicht wirklich für jeden Geschmack, denn hier werden schon eher Leute bevorzugt, die sich oder einem Freund mit einem Wandkalender einen kleinen Scherz gönnen möchten.

Doch an und für sich haben Wandkalender etwas Universelles, etwas Vereinigendes. Jeder und jede braucht nämlich so was: Mechaniker, Bürogummi, Empfangsperson, Tanzlehrer – ihr alle braucht so ein Ding an der Wand! Und vielleicht – vielleicht – einen der folgenden.

Im Angebot wären etwa: charismatische Ziegen …

Bild: orellfuessli.ch

... oder Katzen-Hoden:

Bild: etsy

Jawohl, somit befinden wir uns im unendlichen Universum bizarrer Tier-Wandkalender. Hier ein Klassiker: bekiffte Katzen!

Bild: amazon

Oder ... sarkastische Katzen!

1 / 6 Meow Memes Calendar 2023 quelle: amazon / amazon

Und:

Bild: orellfuessli.ch

Okay, ... was soll das genau sein? «Hundemenschen»?

Weird.

Lieber weg vom Tier, hin zum Menschen, ...

Bild: amazon

... der auch gehörig weird ist, offenbar.

Bild: etsy

Ja. Eben.

Hier ein paar Klassiker, die jedes Jahr gehörigen Absatz geniessen: der Karpfen-Kalender, ...

Bild: fishdeal.co.uk

... die besten Vokuhila-Frisuren der Welt ...

Bild: etsy

... und der nicht tot zu kriegende GIRLS'N'GUNS-Kalender für Idioten Waffennarren.

Bild: amazon

Das Schweizer Pendant wäre da eher der alljährliche Bauernkalender, ...

Bild: bauernkalender.ch

... der aber – sind wir doch ehrlich – ziemlich langweilig ist. Da ist die irische Version – obgleich ebenso hausbacken – doch einiges lustiger:

1 / 6 Irish Farmers Calendar 2023 quelle: farmercalendar.com / farmercalendar.com

«100% Pure Irish Beef», irgendwer? 😂

Hier gibt's was für Leute mit sehr, sehr spezifischen Vorlieben: der Rugbyspieler-Oberschenkel-Kalender!

Bild: etsy

Rugbyspieler. Oberschenkel. Kalender. Aaaaalter Schwede! Jaja, da weiss man, wie der Hase ... halt! Was haben wir denn hier? Ein Denglisch-Sprichwörter-Kalender!

1 / 9 Denglisch-Sprichwörter-Wandkalender 2023 quelle: artboxone.ch / artboxone.ch

So. Und nun mal was Herziges:

1 / 5 Darth Vader and Son 2023 Calendar quelle: amazon / amazon

Und hier mal was Nützliches:

1 / 6 Men to Avoid In Art and Real Life – Wandkalender 2023 quelle: orellfuessli.ch / orellfuessli.ch

Und vergiss nie:

1 / 6 UNinspirational Quotes Calendar 2023 quelle: amazon / amazon

Niemals. Gib' auf!

In diesem Sinne:

Happy New Year, buon anno, bonne année, feliz año nuevo, szczęśliwy nowy rok, புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், vitin e ri të lumtur, Срећна Нова година, سعيدة, gelukkig nieuw jaar,, শুভ নব বর্ষ, hyvää uutta vuotta, 新年快樂, šťastný nový rok, eliz Ano Novo, ευτυχισμένο το νέο έτος, שנה טובה, sretna Nova godina, नया साल मुबारक हो, ezi afọ ọhụrụafọ, Selamat Tahun Baru, 明けましておめでとうございます, gott nytt år, 새해 복 많이 받으세요, heri ya mwaka mpya, سال نو مبارک, blwyddyn Newydd DdaNewydd ... und einen guten Rutsch allerseits!

(obi)