Nicht nur im Wallis hat man sich vermessen – 24 weitere Fails auf Baustellen

Berlin hatte seinen Flughafen, das Wallis hat seine Autobahn. Die A9 war schone einige Male in den Schweizer Medien vertreten. Ein Projekt, welches sich etwas in die Länge zieht. Dafür immerhin nicht in die Breite.

Denn genau deswegen macht der Abschnitt zwischen Raron und Gampel Schlagzeilen. Auf dem ca. 500 Meter langen Teilstück fehlt das Bankett und damit eine Breite von 50 cm. Ein Fehler, der mehrere 10’000 Franken kosten wird.

Aber mit seinem Fauxpas ist das Wallis nicht allein. Unzählige Bauplaner und Bauplanerinnen haben sich bereits verkalkuliert. Hier ein kleines Best-of aus den Baustellen dieser Welt.

Immerhin ist es aufgefallen, bevor der erste Zug gekommen ist. Hoffen wir zumindest.

Zum Glück wissen die Menschen in den Autos auf der Brücke davon nichts.

Da kommt es auf 50 Zentimeter mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an.

Irgendwie süss, dass die Linie trotzdem durchgemalt wurde.

«Treffen wir uns in der Mitte.»

Kann man hier nun sagen «Sicherheit geht vor», oder eben genau nicht? 🤔

Nur für Menschen mit einer Körpergrösse unter einem Meter.

Apropos Körpergrösse:

Zum Glück ist der Baum weiss angemalt, sonst würde er ja kaum auffallen.

Da läuft alles nach Plan und am Schluss wird’s dann doch noch verwechselt …

Okay, das ist dann doch irgendwie praktisch.

Es ist ja nett gemeint, aber ...

Unseren Dennis schüttelt es beim Anblick dieses Bildes.

Und zwar darum: «Dennis ist mit dem Velo unterwegs in Zürich.»

Video: watson/lea bloch

Wenn du ein bisschen aufpasst, geht das schon. 💪

Wie heisst es so schön: Bis einer weint!

Was war wohl zuerst?

Grundsätzlich eine gute Idee. Grundsätzlich.

Da können Trainspotter dem Zug ganz nahe kommen – wirklich ganz nahe.

Manchmal muss halt ein bisschen korrigiert werden.

Wann haben die Arbeiter und Arbeiterinnen es wohl bemerkt?

Stell dir vor, du bist spät dran und stürmst durch diese Tür in den Unterricht.

Knapp daneben ist leider auch vorbei.

Auf nach Hogwarts!

«Die Entfernung von Mästen gehört nicht zu meinem Job!»

(smi)