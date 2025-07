Obwohl sie grundsätzlich davon profitiert habe und es auch nicht schlimm finde, wie Carrey auszusehen, habe es aber auch Nachteile. So wolle sie nicht darauf reduziert werden, eine Carrey-Imitatorin zu sein. «Ich will als mein eigenes Ich und nicht nur als Kopie eines der berühmtesten Comedians da draussen bekannt sein.» (lzo)

Shaw witzelt in einem ihrer Videos, dass sie mit diesem Gesicht gar keine andere Wahl hatte, als Comedienne zu werden. Der heute 63-Jährige hatte seine erfolgreiche Karriere dereinst auch so begonnen.

In mehreren Videos auf TikTok stellt Shaw berühmte Carrey-Filmszenen nach – und bringt dessen einzigartige, teils fast groteske Mimik genau auf den Punkt. In einem Video verrät sie ihren Fans, wie sie das berühmte «Jim-Carrey-Lächeln» nachmacht:

Shaw verdankt ihren Durchbruch auf Social Media (auf TikTok hat sie 2,7 Millionen Followerinnen und Follower) ihrer Ähnlichkeit mit Jim Carrey. Im Jahr 2020 behauptete sie in den ersten Videos auf der Plattform, sie sei die verlorene Tochter der Hollywood-Legende. Die Videos haben mittlerweile jeweils Millionen von Aufrufen. In späteren Videos klärte sie ihre Fans auf: Nein, sie sei nicht mit Carrey verwandt und habe ihn auch noch nie getroffen.

Hulk Hogan ist tot – ein Rückblick auf sein Leben im Video 📽️

Hulk Hogan ist gestorben. Der legendäre Wrestler ist am Morgen des 24. Juli in seinem Haus in Clearwater im US-Bundesstaat Florida an einem Herzinfarkt gestorben. Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea hiess, wäre in etwa zwei Wochen 72 Jahre alt geworden.