Dude, wie viele Sprüche willst du noch auf dein Auto kleben?

13.10.2025, 05:2313.10.2025, 05:23
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Aufkleber am Autoheck. Lustig? Manchmal. Peinlich? Auch, manchmal. Solche mit politischen Parolen? Na ja – einerseits lassen sie alle anderen wissen, was man denkt, andererseits ... lassen sie alle anderen wissen, was man denkt.

Autoaufkleber from HELL https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Finvoluntary-test-subject-v0-trllqeedwptf1.jpeg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D19b09e6a7556e1 ...
Bild: quora

Und wenn die schiere Anzahl solcher bumper stickers (= «Stossstangen-Aufkleber» – so der Fachbegriff auf Englisch) derart zunimmt, dass bald mal kein Platz mehr am Heck geschweige denn an der Stossstange übrig ist, darf man sich durchaus Sorgen über die Halter dieser Fahrzeuge machen. Vielleicht bräuchten die mal eine Umarmung.

Autoaufkleber from HELL. Biden sucks. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Ffound-in-ct-v0-d6rvl5jpbgmf1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3Deb3f3b01e77a ...
Psst, ihr Mobile-User und -Userinnen: Ihr könnt aufs Bild tippen, um reinzuzoomen.Bild: reddit

Ach, du meinst, solche Autoaufkleber-Manie ist ein Monopol der politischen Rechte? Think again.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Gsesch?

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Vermutlich könnt ihr's nicht genau lesen. Aber unter anderem steht: «Je näher du hinten auffährst, umso langsamer fahre ich.»

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

«Wenn du Sozialismus hasst, dann runter von meiner öffentlichen Strasse!»

Wieviele Autoaufkleber willst du noch? https://media.hswstatic.com/eyJidWNrZXQiOiJjb250ZW50Lmhzd3N0YXRpYy5jb20iLCJrZXkiOiJnaWZcL2J1bXBlci1zdGlja2Vycy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgyOH0 ...
Bild: HowStuffworks.com

Trotzdem: Eine erhebliche Schnittmenge im Venn-Diagramm zwischen gehässiger Autoaufkleber-Hyperaktivität und Trump-Wählerschaft scheint gegeben.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Und, nein, dies ist nicht nur ein US-amerikanisches Phänomen.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

(Auf dem roten steht, «Die besten Frauenbewegungen sind die im Bett». Und den Rest ersparen wir euch.)

Woah, bist DU krass! 17 Leute, die … es zumindest meinen

Manche Leute haben uns ganz, ganz wichtige Botschaften mitzuteilen.

Verschwörungen! Überall! https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fexternal-preview.redd.it%2Fcentral-california-john-lennon-conspiracy-v0-v5yuX-n2JCr1pvAuIRh7yuuBt3Pe7RBHx64eTjKi1SQ.png%3Fwidth ...
Bild: reddit

Okay, und für manche ist es einfach eine ästhetische Entscheidung.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Wiederum andere haben grundlegende Fragen über das Leben und den Sinn des Daseins.

Autoaufkleber from HELL https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Finvoluntary-test-subject-v0-trllqeedwptf1.jpeg%3Fwidth%3D640%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D19b09e6a7556e1 ...
Bild: reddit

Keine super-kontextbezogene Angabe zu Role-Playing-Games, die nicht zu spezifisch ist!

Autoaufkleber from HELL https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fplaying-some-forza-3-and-found-this-in-the-auction-house-v0-5tlwaojaeqtf1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart% ...
Bild: reddit

Okay, nun sind wir gar nicht mehr richtig bei den Bumper Stickers, ... aber was tun, wenn es jene eine spezifische Aussage eben nicht als vorgefertigter Aufkleber gibt? Selbst ist der Mann!

Jesus. Ja, wahrlich - Jesus! Wenn dein Auto für deine Überzuegung herhalten muss. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fbody-as-a-body-v0-xmy1lbhj19sf1.jpeg%3Fwidth%3D1080% ...
Bild: reddit

Obacht. «They». «Sie». «Die dort».

Ah, ja - &quot;sie&quot;, &quot;they&quot; ... https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fah-yes-they-v0-emgunu47n6tf1.jpeg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3D7b1 ...
Bild: reddit

Okay, hier gibt's einiges auszupacken, ...

Bumper stickers from HELL. Autoufkleber der HÖLLE https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Ftm41vfhzqt0d1.jpeg
Bild: reddit

... u.a. «dini Mueter» (genau hinschauen!) ...

Bumper stickers from HELL. Autoufkleber der HÖLLE https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Ftm41vfhzqt0d1.jpeg
Bild: reddit

... oder «Bred Sheeran». Lol.

Bumper stickers from HELL. Autoufkleber der HÖLLE https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Ftm41vfhzqt0d1.jpeg
Bild: reddit

Und hier bewegen wir uns wieder einmal Richtung «crazy Auto-Modifikationen» ...

Wieviele Aufkleber und wie viel Ramsch willst du noch auf dein Auto pappen? https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fwhats-your-favorite-item-v0-qkz2nrq2htlf1.jpeg%3Fwidth%3D ...
Bild: reddit

... weisch no?

Und NUN: Auto-Modifikationen des GRAUENS, Teil 2

«Ich Affe. Du Frosch.» Hmm. Fragen. So viele Fragen.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Hier auch: So viele Fragen.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

«Trump» – «Vorsicht vor dem Hunde!» – «Got milk?»
... irgendwer?

Boah. Wir haben glaub den Endboss gefunden!

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

«Grow your own dope – plant a man!» Haha. Das ist schlicht unübersetzbar (beziehungsweise der Witz wäre hin) und wohl ein Hinweis, dass wir es hier mit einer Lenkerin zu tun haben.

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Auch nice: «In meiner Reality-Show ist jeder ein Loser!»

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

«Meine Familie ist dysfunktionaler als deine Familie!»

Autoaufkleber from HELL! Wie viele willst du noch auf dein Auto pappen?
Bild: Shutterstock

Halt, nein! DAS ist der Bumper-Sticker-Endboss! Lauter Bumper Sticker, auf denen ...

Bumper stickers that say ... &quot;bumper sticker&quot; https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fthis-car-is-full-of-bumper-stickers-that-say-bumper-sticker-v0-ha95d3d2ac3b1.j ...
Bild: reddit

... «Bumper Sticker» geschrieben steht.

