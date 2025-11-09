Nebel
DE | FR
burger
Spass
Auto

Bumper Stickers: Wenn schon im Stau, dann wenigstens mit was zu lachen

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Wenn du schon im Stau stehst, dann hast du wenigstens was zu lachen

Bei diesen Heckaufklebern ist der Stau fast erträglich

Aufkleber am Autoheck. Peinlich? Manchmal. Lustig? Auch, manchmal. Hier schauen wir uns nochmals bei der letzteren Variante mal um.
09.11.2025, 05:1909.11.2025, 05:19
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Nein, hier geht es nicht um jene Irren, die es sich offenbar zum Ziel gesetzt haben, möglichst viele (und möglichst gehässige) Slogans auf der Heckpartie ihres Autos zu kleben. Du weisst schon – die hier:

Dude, wie viele Sprüche willst du noch auf dein Auto kleben?

Grauenhafte Wutbürger, allesamt.

Nein, hier geht es um Mitmenschen, die mit einem gut gewählten, strategisch korrekt platzierten Bumper Sticker (= «Stossstangen-Aufkleber» – so der Fachbegriff auf Englisch) uns ein wenig zum Schmunzeln bringen, wenn wir schon im Stau hinter ihnen stehen müssen. Wie hier, etwa:

Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen

Mehr davon? Haben wir! Los geht's, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: reddit

... auf dem HIIIIIIIIIIIIGHWAY TO oh ein Eichhörnchen!

Obacht! Hier hat jemand das Autofahren mit Computerspielen gelernt.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Kein Wunder, macht es selbst ihm oder ihr Angst.

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Delle? Nichts, was ein gut platzierter Aufkleber nicht richten könnte!

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: chameleonmemes.com

Ha! Hier etwas für Monty-Python-Fans:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: newsthump

«Pah – kaum ein Kratzer!» Wer kennt es?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

Richtig! «Monty Python and the Holy Grail» – genau wie das hier auch:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: dailymash

«Deine Mutter war ein Hamster, und dein Vater roch nach Holunderbeeren!»

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy

Legendär.

Ach, wenn wir schon bei Filmzitaten sind ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: reddit

... aber das kennt jeder.

Nun zu der Abteilung passiv-agressive Heckaufkleber:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

«Sorry, dass ich so unglaublich nahe vor dir am Fahren bin, GELL?»

Nochmals sorry, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: reddit

... denn einige von uns haben Haftbefehle.

Haftbefehle? Hmm, guter Punkt. Denn man weiss nie, mit welcher Art von Person man sich auf eine Verkehrsrauferei einlässt. Der hier, etwa, hat ganz und gar nichts mehr zu verlieren:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

«Ich liebe es, wenn Leute in 60'000-Dollar-Autos sich mit mir anlegen. Mein Auto ist 986,13 Dollar wert und mein Leben ist scheisse. ICH WERDE UNS BEIDE TÖTEN!»

Mit Sarkasmus ginge es aber auch. Wenn einer hinter dir bei der Ampel am Hupen ist, etwa:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

«Rotlichter. Gell?»

«Und an Jesus bist du sicher auch so nah dran?»

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: instagram/lookattheseamericans

Hey, hier sind wir uns nicht sicher, ob es sich um eine ehrliche und gänzlich unironische Aussage zu den religiösen Überzeugungen des Lenkers oder der Lenkerin handelt, ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. Bumper stickers olé https://www.marcbrowne.net/marcblog/2017/6/29/kofanger-klistermrke-bumper-stickers
Bild: marcbrowne.net

... oder um einen sarkastischen Kommentar zu deiner Fahrweise. Ist es «Gott, du bist so gütig»? Oder ist es «GoooTT, BiSt dU gUUt 🙄🙄🙄»?

Dann doch lieber ehrlich gemeinte Bitten:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

«Bitte nicht! Ich weiss nicht, wie Versicherungen funktionieren.»

«Bitte nicht hupen! Ich bin wahrscheinlich eh schon am Weinen»:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: newsthump

Aw.

Während hier ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: the toasters

... darfst du hupen, so viel du willst. Die Autoinsassen meinen dann eh, es wäre Teil des Songs.

«Nur zu – hupe weiter!» ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... Wobei hier zu erklären wäre, dass auf Englisch «to honk» sowohl «hupen» als auch «schnattern (wie das Gänse tun)» bedeuten kann:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

«Ich bin auch eine Gans! Keine Furcht, Genossin! Unser Tag wird kommen!»

Auch lustig, der Spruch dort zuunterst ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... «Guck, wie ich da fahre, in meinem schwulen Autöli!»

Zu dieser Thematik legte dieser Typ gleich noch ein paar Gänge zu:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

Nicht einmal geradeaus fahren kann der. Lol.

Und wer Konservative so richtig, richtig nerven will, klebt das hier hinten am Wagen:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: reddit

Trans Rights matter!

Ein riesiger Truck? Ganz klar: Der Lenker muss wohl was kompensieren. Und bei einem klitzekleinen Truck?

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://chameleonmemes.com/wp-content/uploads/2025/01/Dont-mind-if-I-do.webp
Bild: chameleonmemes.com

Aha. Dachten wir es uns.

Hallo, LADIES:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Bestückt wie Einstein, so schlau wie ein Pferd ... oder halt nein wie geht der Spruch schon wieder?

Dann eher das hier:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

«Von all den Dingen, die ich verloren habe, vermisse ich meinen Verstand am meisten.»

«Ich war ein Musterschüler» ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... «Ich weiss auch nicht, was passiert ist».

Wow! Volle Punktzahl:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Nicht nur der Spruch zum «filmischen Meisterwerk ‹Jurassic Park› von 1993 mit Sam Neill und Laura Dern in den Hauptrollen», sondern auch noch die Erwähnung von «Law & Order»-Produzent Dick Wolf! Und Scheibenwischer-Forrest-Gump ist auch super.

Das hier aber auch:

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

Gell, Bradley?

So jetzt. Zum Schluss noch ein Trucker, der auf starke Frauen steht. Wie Kaffee, weisch. Verwirrt? Dänk, wie Kaffee ...

Okay bei diesen Autoaufklebern mussten wir lachen. https://pleated-jeans.com/2024/09/18/hilarious-bumper-stickers/
Bild: pleated-jeans

... «stark und am Arbeitsplatz wertgeschätzt». 💪

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Und hier, weil geil: 18 lustige und geniale Schilder von weniger spassigen Demonstrationen
1 / 20
Und hier, weil geil: 18 lustige und geniale Schilder von weniger spassigen Demonstrationen
Ein bisschen Spass muss sein. Manchmal auch an Demos. Bild: Reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Food-Influencer-Paar wird beim Essen (mitten im Restaurant) angefahren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
4
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
5
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
Meistkommentiert
1
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
2
Anthroposophen sind Esoteriker, bezeichnen sich aber als Christen-Gemeinschaft
3
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
4
Recherche zeigt: So verdient der Facebook-Konzern mit betrügerischer Werbung Milliarden
5
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Meistgeteilt
1
SVP boykottiert Brüssel-Reise – an US-Trip nehmen ihre Vertreter teil
2
«Im Interesse der Nachhaltigkeit»: U17-WM findet nun jedes Jahr in Katar statt
3
Australien hat so viel Solarenergie, dass es Gratis-Strom für alle geben soll
4
Oberstes US-Gericht stoppt Fortsetzung der Lebensmittelhilfen für arme Leute
5
Schweizer Darts-Sensation am Grand Slam: Stefan Bellmont schlägt die Weltnummer 5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Das sollte es beinhalten:
Panda mit CH-Badekappe
Zur Story