Prophezeiungen aus dem Erdloch: So wird dein 2026



Ivan Klepturion ist auch 2026 wieder für euch da: Aus seiner erdigen Klause heraus dringen orakelhafte Worte, die eurer neues Jahr in sich bergen.

Liebe Lichtgemeinschaft

Sicherlich sind eure Seelen schon ganz hungrig. Hungrig auf Ivan Klepturions erhellende Vorhersage, wie euer neues Jahr aussehen wird.

Ihr wisst ja, dass Ivan inzwischen alle Länder der Welt bereist hat. Sein goldenes Schäufelchen im Gepäck, mit dem er nach den allertiefsten Geheimnissen der Seele zu graben trachtete, durchstreifte er die mannigfaltigen Gefilde unserer prachtvollen Erde. Und was fand er, meine Lieben?

Der Meister, der den grossen Zusammenhang zwischen Existenz und Universum, zwischen Geist und Materie schon immer instinktiv gefühlt hat, der jene innere Ahnung am Busen verschiedenster Kulturen nährte, sie scharf schliff am Felsen transzendentaler Visionen, stiess doch nirgendwo auf den Urgrund.

Immer blieb ihm ein kleiner, dunkler Rest verborgen. Ganz egal, wie tief er grub, das Leben in seiner allumfassenden Rätselhaftigkeit erschloss sich ihm niemals vollständig.

Und so entschied sich Ivan Klepturion dafür, kein Loch mehr zu graben, sondern selbst zum Loch zu werden. Er stieg hinab und blieb dort sitzen. Für Tage, für Wochen, im feuchten Erdenloch.

Dort begannen ihn die Menschen nun zu besuchen, erst nur wenige, dann immer mehr, sie reichten ihm Futter und suchten seinen Rat, der ebenso mystisch geriet wie der Urgrund, auf dem er nun schon für so lange Zeit sass.

Liebe Erdenkinder, näher ans Mysterium unseres Daseins werden wir in diesem Leben nicht mehr kommen.

Erntet also die Früchte von Ivan Klepturions höchster Erkenntnis, seiner erschöpfenden Durchdringung alles Seienden, die seiner gegenwärtigen Weltabgewandtheit, seiner Askese und seiner untrüglichen Erdverbundenheit entspringen.

Beantwortet seine Fragen gewissenhaft und lauscht den kryptischen Worten, die aus seiner Klause dringen – sie werden euch verraten, was das neue Jahr für euch bereithält.

Wenn ihr sie denn zu deuten versteht ...