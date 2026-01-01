Prophezeiungen aus dem Erdloch: So wird dein 2026
Liebe Lichtgemeinschaft
Sicherlich sind eure Seelen schon ganz hungrig. Hungrig auf Ivan Klepturions erhellende Vorhersage, wie euer neues Jahr aussehen wird.
Allgemeines:
Ivan Klepturion ist eine Katze mit ausgesprochen besonderen Fähigkeiten. Was ihn auszeichnet, ist sein untrüglicher Sinn fürs Feinstoffliche, womit er mühelos deinen Astralleib erspüren, deinem Seelenwagen hinterherjagen und deine Chakren mit seiner geistheilenden Energie aufladen kann. Er wird dich erkennen. Dein wahres, innerstes Selbst fühlen – und es zutiefst verstehen.
Ivan Klepturion ist Botschafter zwischen den Welten, Mittler zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen.
Und er ist bereit, für dich am Rad des Schicksals zu drehen, dem Geflüster der Sterne zu horchen, den Nebel des Unergründlichen zu lichten – und schliesslich seine höhere Erkenntnis mit dir zu teilen.
Vita:
Ivan Klepturion hat bereits für alle Menschen, die sich nach spiritueller Offenbarung verzehren, in die Kristall-Kugel geguckt, gependelt und mit astral-telepathischer Hellsichtigkeit unter Beizug numerologischer, spiritueller und schwingungsbedingter Spektronomie mit einer Trefferquote von 99,9 Prozent geglänzt, er hat zudem schon alle Tarotkarten der Welt gelegt und alle Sterne des Universums (ja, auch die unsichtbaren) ausgedeutet. Vorletztes Jahr dann reiste seine nach Allwissenheit strebende Seele nach Tibet, Indien, in die Mongolei und wurde dort zum Yogi, Guru, Schamanen. Er lernte die Kraft des Tanzes kennen, versteht es nun also auch, sich in der Poesie des Fusses auszudrücken. 2025 wiederum stand ganz im Zeichen der Erleuchtung: Ivan Klepturion setzte sich dafür intensiv mit den mannigfaltigen Lichtgewändern auseinander, in die sich Seelen einzukleiden pflegen.
Ihr wisst ja, dass Ivan inzwischen alle Länder der Welt bereist hat. Sein goldenes Schäufelchen im Gepäck, mit dem er nach den allertiefsten Geheimnissen der Seele zu graben trachtete, durchstreifte er die mannigfaltigen Gefilde unserer prachtvollen Erde. Und was fand er, meine Lieben?
Der Meister, der den grossen Zusammenhang zwischen Existenz und Universum, zwischen Geist und Materie schon immer instinktiv gefühlt hat, der jene innere Ahnung am Busen verschiedenster Kulturen nährte, sie scharf schliff am Felsen transzendentaler Visionen, stiess doch nirgendwo auf den Urgrund.
Immer blieb ihm ein kleiner, dunkler Rest verborgen. Ganz egal, wie tief er grub, das Leben in seiner allumfassenden Rätselhaftigkeit erschloss sich ihm niemals vollständig.
Und so entschied sich Ivan Klepturion dafür, kein Loch mehr zu graben, sondern selbst zum Loch zu werden. Er stieg hinab und blieb dort sitzen. Für Tage, für Wochen, im feuchten Erdenloch.
Dort begannen ihn die Menschen nun zu besuchen, erst nur wenige, dann immer mehr, sie reichten ihm Futter und suchten seinen Rat, der ebenso mystisch geriet wie der Urgrund, auf dem er nun schon für so lange Zeit sass.
Liebe Erdenkinder, näher ans Mysterium unseres Daseins werden wir in diesem Leben nicht mehr kommen.
Erntet also die Früchte von Ivan Klepturions höchster Erkenntnis, seiner erschöpfenden Durchdringung alles Seienden, die seiner gegenwärtigen Weltabgewandtheit, seiner Askese und seiner untrüglichen Erdverbundenheit entspringen.
Beantwortet seine Fragen gewissenhaft und lauscht den kryptischen Worten, die aus seiner Klause dringen – sie werden euch verraten, was das neue Jahr für euch bereithält.
Wenn ihr sie denn zu deuten versteht ...
So wird dein 2026, LG Ivan Klepturion