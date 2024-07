19 Schilder, die ihren Zweck definitiv nicht erfüllen

Schilder sind dazu da, uns vor Dingen zu warnen, uns zu helfen oder auf etwas hinzuweisen. So zumindest in der Theorie. In der Praxis geht der Schuss aber manchmal gewaltig nach hinten los. Das zeigen diese 19 Schilder.

Klingt logisch, ist es auch.

«Parkplätze nur in leeren Plätzen verfügbar.»

Hört sich eigentlich ganz fair an.

«Jeder, der beim Verlassen des Raumes durch diese Tür erwischt wird, wird aufgefordert, den Raum zu verlassen.»

Kann definitiv zweideutig verstanden werden.

Ist das wirklich ein Hinweis oder doch ein Rätsel?

«Hinweis: Dies ist die Hintertür. Die Vordertür ist auf der Rückseite.»

Das hört sich doch definitiv nach einem fairen Kompromiss an.

«Das Schwimmbad ist 24 Stunden geöffnet. Betreten Sie den Pool zu keiner anderen Zeit.»

Hier sind es nicht die einzelnen Schilder, sondern eher der Zusammenhang der beiden.

«Warnung. Tief fliegende Eulen.»

«Verlorener Chihuahua.»



Warum Satzzeichen auf Schildern sehr wichtig sind.

«Elefanten bitte im Auto bleiben.»

statt

​«Elefanten! Bitte im Auto bleiben.»

Das Tragischste an diesem Bild ist, dass es vermutlich tatsächlich einen Grund hat, warum es aufgestellt werden musste.

Warum ist eine so wichtige Information nur auf einem A4-Zettel?

«Bitte vergewissern Sie sich, dass ein Aufzug vorhanden ist, bevor Sie ihn betreten.»

Marketingtechnisch, grossartig!

«Kinder essen gratis.»

«Keine Minderjährigen erlaubt.»



Ist das ein Versprechen oder eine Drohung?

«Wir garantieren einen schnellen Service, egal wie lange es dauert.»

Das ist zwar kein Schild, aber der irritierende Hinweis hat es trotzdem in diese Sammlung verdient.

Und der Schreibfehler ist hier tatsächlich noch das wenigste Schlimme.

«Rechts abbiegen.»

Also eigentlich ja doch ... 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Schild nicht in Gebrauch.»

Hier scheint die Sache relativ klar zu sein.

Zwar keine wirkliche Hilfe, aber immerhin ein guter Song.

Zum Glück ist da noch der zweite Satz, sonst wäre es wirklich irritierend geworden.

«Bleib von den Gleisen weg, die sind nur für Züge da. Wenn du das lesen kannst, bist du kein Zug.»

Oh mein Gott, und was ist bei Trockenheit??? 😱

«Vorsicht Wasser auf der Strasse bei Regen.»

Muss eine Stuntschule sein.

«Absetzen der Schüler. Kein Anhalten.»

Die guten, alten Zeiten. 😍

«Lernen Sie Menschen auf die altmodische Art kennen, durch Alkohol und schlechtes Urteilsvermögen.»

(smi)