Löse jetzt täglich das Minikreuzworträtsel von watson

Horizontal 1. In kurzer Entfernung 4. Hauptgegenstand eines Gesprächs 6. Hellste Kerze bei watson: Dani ... 7. Geheimer Ermittler 8. Elektrisch geladenes Teilchen Vertikal 1. Auf der Seite von etwas 2. Schlussformel eines Gebets 3. Nicht weich 4. Person aus Südostasien 5. Ehemaliger französischer Schriftsteller: Victor ...

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Minikreuzworträtsel?

Jeden Tag wird es online auf watson ein neues Rätsel geben. Dabei gibt es jeweils 10 Fragen, die du richtig beantworten musst. Du kannst jederzeit überprüfen, ob deine Antworten richtig sind, indem du auf Lösung überprüfen klickst. Hast du alles ausgefüllt, erscheint ein Fenster, welches dir deine Zeit anzeigt. So kannst du gleich sehen, wie du im Vergleich mit anderen Userinnen und User abgeschnitten hast.

Wie funktioniert die Bedienung konkret?

Du kannst entweder auf das Wort bei den horizontalen und vertikalen Hinweisen klicken und dann das Rätsel ausfüllen, aber du kannst auch gleich direkt auf ein Feld klicken und losraten. Klicks du erneut auf das gleiche Feld, wechselt die Ansicht von horizontal zu vertikal.



Wenn du das Minikreuzworträtsel auf dem Handy spielst, musst du übrigens nicht immer ganz nach unten scrollen, um dir die horizontalen und vertikalen Hinweise anzusehen. Du kannst auch einfach auf ein Feld klicken, dann zeigt es dir unten in einem kleinen Fenster das Hinweiswort an.

Was ist speziell am Minikreuzworträtsel?

Damit du auch zeigen kannst, wie gut du watson kennst, haben wir immer wieder mal watsoneske Wörter zum Erraten eingebaut. Es werden also nicht nur Standardwörter abgefragt, sondern es kommen auch Fragen wie «Wer ist die hellste Kerze im watson-Büro?»

Kann ich auch mehrere Rätsel pro Tag spielen?

Ja, es gibt ein Archiv zu allen Rätseln. Wenn du also nach dem täglichen Ausfüllen des Mini-Kreuzworträtsels noch nicht genug hast, kannst du einfach auf den Link zum Archiv drücken und dort die vergangenen Rätsel spielen.