Bist du ready für 29 lustige Tierbilder? Hier entlang!

Was gibt es Besseres, als nach einer langen Woche am Freitag abzuschalten und Bilder und Gifs von süssen Tieren anzuschauen? Genau. Nichts! Ausser vielleicht das Ganze mit einem Drink in der Hand zu machen (aber erst am späteren Nachmittag, gell? Ausser es ist Kaffee, natürlich. Dann habe ich nichts gesagt …)

Aber wir driften ab.

Wer ist ready für 29 absolut tolle Tierbilder?

Sehr gut, dann kann's ja endlich losgehen.

Zuerst einmal knuddeln.

Bei den anderen sieht das so einfach aus … 😞

Wolf oder Hund? Wir werden es wohl nie erfahren. (Und das ist okay.)

Wenn du deinen Lieblingsmenschen seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gesehen hast.

Diese Katze ist definitiv mit Hunden aufgewachsen.

Wenn du im perfekten Moment abdrückst.

Klicken auf eigene Gefahr:

Bild: instagram

Hallo!

Geheimtipp gegen schlechte Laune? Diesem Hasen beim Rüebli-Fressen zuzuschauen.

(Mit hundertprozentiger Garantie!)

Und falls du noch nicht genug hast: Hier kommen sehr flauschige Kaninchen.

1 / 10 So flauschige Kaninchen hast du noch nie gesehen! quelle: imgur

Ich, sobald im Winter die Sonne nur ein kleines bisschen hinter der Wolkendecke herauskommt:

Wenn dein Kind unerwartet seinen neuen Freund mit nach Hause bringt.

So majestätisch!

Wenn du weisst, dass du nicht auf das Sofa darfst, und hörst, wie dein Frauchen nach Hause kommt:

Zunge der Woche.

Egal, was es ist, ich möchte eins! 😍

Wenn die Nachbarn wieder einmal streiten:

Seid ihr alle noch wach?

Wenn man unbedingt noch ein «lustiges» Gruppenfoto machen muss.

Einfach nur zuckersüss!

Wenn du gerne Wasser hast, aber den Kontakt mit Algen um jeden Preis vermeiden möchtest.

Wenn du noch in der gleichen Sekunde deine Entscheidung bereust.

Aus dem Weg!

Du denkst, dieses Erdmännchen ist schon süss und klein?

… Dann schau dir mal dieses an:

Bereits die zweite Zunge heute:

Da will wohl jemand ins Haus gelassen werden …

Bild: instagram

Hallo. Hallo. Hallo. Hallo.

Der Alaska-Pfeifhase wird nur knapp 20 Zentimeter gross.

Bild: Jacob W. Frank/ creative commons

Sehr viel kleiner als der Alaska-Pfeifhase ist dieser Frosch hier:

Puh, Cute News schauen war ganz schön anstrengend.