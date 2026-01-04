Video: watson/michelle claus

«Linker H**ensohn-Journalismus»: So lieb wart ihr 2025 in den Kommentaren

Es wurde gelacht, diskutiert und ordentlich ausgeteilt. Zeit also, sich einen Tee oder ein Cüpli zu schnappen und gemeinsam auf ein paar fiese Kommentare zurückzublicken, die dieses Jahr bei watson auf dem Tisch gelandet sind. Spoiler: Es tut nur ein bisschen weh. Aber wir lieben euch trotzdem.

Michelle Claus Folge mir

Mehr «Videos»

Es ist wieder so weit und was sollen wir sagen? Danke für nichts!

Nein, nein, eigentlich danke für die netten Kommentare. Und dafür, dass ihr watson so fleissig besucht und lest und so unsere Existenz weiterhin garantiert 🫶

Video: watson/michelle claus

Bei dieser Gelegenheit noch eine kurze Auffrischimpfung zu den Kommentarregeln:

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

Aber 2025 war natürlich nicht das erste Mal, dass es bei uns «Kritik» geregnet hat.

So sah das 2024 aus:

Video: watson/michelle claus

An alle, die eine Prise Mo in ihrem Leben vermissen, hier ein Zückerli für euch aus 2023:

Video: watson

Hui, das machen wir ja tatsächlich schon länger. Hass mit 2022er Jahrgang:

Video: watson

«Lullo» war wohl ein Modewort im Jahr 2021:

Video: watson/Emily Engkent

Ganz nach dem Motto «Keep it short and simple»: Ein langweiliges «Du siehst scheisse aus» reichte 2019 auch.

Video: watson/Emily Engkent

Oh Gott, machen wir das wirklich schon seit 2016?!

Video: watson/Lya Saxer

Okay, okay, für ein wenig journalistischem Mehrwert hier noch ein Sport-Video. Denn auch FC-Bayern-München-Spieler bekommen Hasskommentare zu spüren:

Video: watson/lucas zollinger

Und welche schlimmen Wortschöpfungen würdet ihr uns noch gerne an den Kopf werfen? Ab in die Kommentare damit.

Ein Blick hinter unsere Kulissen:

Zum Abschluss noch ein bisschen positivere Stimmung

«Cow Cuddling»: Sabeth war mit Kühen kuscheln

Video: watson/Emanuella Kälin

«Ich liebe Drogen» – Gimma und Nico im Zoo

Video: watson/nico franzoni

Badis lassen zum Saisonende Hunde in den Pool