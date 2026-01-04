«Linker H**ensohn-Journalismus»: So lieb wart ihr 2025 in den Kommentaren
Es ist wieder so weit und was sollen wir sagen? Danke für nichts!
Nein, nein, eigentlich danke für die netten Kommentare. Und dafür, dass ihr watson so fleissig besucht und lest und so unsere Existenz weiterhin garantiert 🫶
Bei dieser Gelegenheit noch eine kurze Auffrischimpfung zu den Kommentarregeln:
Aber 2025 war natürlich nicht das erste Mal, dass es bei uns «Kritik» geregnet hat.
So sah das 2024 aus:
An alle, die eine Prise Mo in ihrem Leben vermissen, hier ein Zückerli für euch aus 2023:
Hui, das machen wir ja tatsächlich schon länger. Hass mit 2022er Jahrgang:
«Lullo» war wohl ein Modewort im Jahr 2021:
Ganz nach dem Motto «Keep it short and simple»: Ein langweiliges «Du siehst scheisse aus» reichte 2019 auch.
Oh Gott, machen wir das wirklich schon seit 2016?!
Okay, okay, für ein wenig journalistischem Mehrwert hier noch ein Sport-Video. Denn auch FC-Bayern-München-Spieler bekommen Hasskommentare zu spüren: