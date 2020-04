36 Tiere, die den Frühling in (mehr oder weniger) vollen Zügen geniessen

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Cute news everyone!

Man hat mich darüber informiert, dass es Frühling ist. Tatsächlich scheint es draussen etwas grüner zu sein als auch schon. Ich mache also das Fenster auf und tatsächlich:

Gleich geht's weiter mit den Tieren, die den Frühling geniessen, vorher ein kurzer Werbe-Hinweis:

Mit dem Frühling erwacht die Natur – jetzt fliegen die Pollen. Du willst diesen lieber entkommen? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Burgerstein BIOTICS-A sind Kapseln mit zwei milchsäurebildenden Bakterienstämmen und Vitamin D zur Erhaltung eines normalen Immunsystems. Als Vorbereitung und während der Pollensaison ist BIOTICS-A ein idealer Begleiter. Natürlich – für die ganze Familie (Kinder ab 1 Jahr). www.burgerstein-biotics.ch Erhältlich in Apotheken und Drogerien – Gesundheit braucht Beratung.

Und nun zurück zu den Cute News ...

Wer jetzt in der Natur ist, wird sicher auch schon die eine oder andere Hummel entdeckt haben.