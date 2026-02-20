Cute News

Nur heute: 27 unglaublich tolle Tierbilder

Cute News, everybody!

Wusstest du, dass es rund 8000 Froscharten gibt? Heute lernen wir sogar eine Kröte kennen, die Stacheln hat. Stay tuned!

Cuten Morgen allerseits!

Auf frischer Tat ertappt.

Hast du schon einmal ein Taubenbaby gesehen?

Schatz, die neuen Nachbarn sind eingezogen!

Wenn du mitten auf der Piste für eine Ski-Inspektion angehalten wirst.

Auch Doggos verdienen eine Geburtstagsparty.

Zunge der Woche:

Wenn du eine harte Woche hattest:

Chance gesehen und genutzt:

Meine Wochenendpläne:

Wenn eine blinde Katze zum ersten Mal Schnee erlebt:

Wie dich dein Hund anschaut, sobald du etwas isst:

Soooo flauschig!

Doch etwas zu nass draussen.

Grumpy Cuteness:

Heute wollen wir ja auch noch etwas lernen. Deshalb stelle ich euch die Emei-Schnurrbartkröte vor.

Und ja, du hast richtig gesehen, das sind Stacheln um den Mund herum.

Diese benötigen die Männchen während der Paarungszeit, wenn sie sich mit ihren Artgenossen um Nistplätze streiten.

Hier gibt es ein Video von streitenden Schnurrbartkröten:

Die Männchen kämpfen nicht bis zum Tode, weisen aber danach etliche Wunden auf.

Nach der Paarungszeit fallen die Stacheln ab und wachsen erst in der nächsten Saison wieder nach.

Bild: creative commons

Die Kröten sind in China heimisch, durch den Verlust ihres Lebensraums aber vom Aussterben bedroht.

Speziell bei der Schnurrbartkröte ist auch, dass die Männchen grösser sind als die Weibchen. Bei den meisten anderen Froscharten ist dies genau umgekehrt.

Hier noch ein Foto ohne die Stacheln.

Wer aber genau hinschaut, sieht, wo sie jeweils nachwachsen:

Zum Schluss noch ein allgemeiner Froschfakt: Weltweit gibt es über 7800 Frosch- und Krötenarten.

Viele haben wir aber vermutlich noch gar nicht gefunden. Immer wieder entdecken Forscherinnen und Forscher Frösche im Unterholz von Urwäldern.

Aus aktuellem Anlass:

Na dann, gute Nacht!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!