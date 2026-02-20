bedeckt, wenig Regen
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder

Cute News

Nur heute: 27 unglaublich tolle Tierbilder

20.02.2026, 06:1020.02.2026, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Wusstest du, dass es rund 8000 Froscharten gibt? Heute lernen wir sogar eine Kröte kennen, die Stacheln hat. Stay tuned!

Cuten Morgen allerseits!

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/babygoats/comments/1r76vtd/what_a_cutie/
Bild: reddit

Auf frischer Tat ertappt.

cute news tier biber https://www.reddit.com/r/Beavers/comments/1r6lafj/caught_in_the_act/
Bild: reddit

Hast du schon einmal ein Taubenbaby gesehen?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Schatz, die neuen Nachbarn sind eingezogen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du mitten auf der Piste für eine Ski-Inspektion angehalten wirst.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Auch Doggos verdienen eine Geburtstagsparty.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/AnimalsBeingFunny/comments/1r6wut5/birthday_boi/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957206566576/
Bild: pinterest

Wenn du eine harte Woche hattest:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1r7p7d2/meet_our_sad_cat/
Bild: reddit

Chance gesehen und genutzt:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957204097630/
Bild: pinterest

Meine Wochenendpläne:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/351912467121848/
Bild: pinterest

Wenn eine blinde Katze zum ersten Mal Schnee erlebt:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Wie dich dein Hund anschaut, sobald du etwas isst:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Soooo flauschig!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Doch etwas zu nass draussen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Grumpy Cuteness:

cute news tier eule https://imgur.com/gallery/i-think-burrowing-owls-are-cutest-owls-iphone-served-this-up-from-camera-roll-hxsFSu7#/t/aww
Bild: imgur

Heute wollen wir ja auch noch etwas lernen. Deshalb stelle ich euch die Emei-Schnurrbartkröte vor.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Bild: reddit

Und ja, du hast richtig gesehen, das sind Stacheln um den Mund herum.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Bild: reddit

Diese benötigen die Männchen während der Paarungszeit, wenn sie sich mit ihren Artgenossen um Nistplätze streiten.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Bild: reddit

Hier gibt es ein Video von streitenden Schnurrbartkröten:

Video: YouTube/New Scientist

Die Männchen kämpfen nicht bis zum Tode, weisen aber danach etliche Wunden auf.

Nach der Paarungszeit fallen die Stacheln ab und wachsen erst in der nächsten Saison wieder nach.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte
Bild: creative commons

Die Kröten sind in China heimisch, durch den Verlust ihres Lebensraums aber vom Aussterben bedroht.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/natureismetal/comments/alvivs/the_moustache_toad_leptobrachium_boringii_grows_a/
Bild: reddit

Speziell bei der Schnurrbartkröte ist auch, dass die Männchen grösser sind als die Weibchen. Bei den meisten anderen Froscharten ist dies genau umgekehrt.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/pyikf7/endemic_to_china_the_male_emei_moustache_toad/
Bild: reddit

Hier noch ein Foto ohne die Stacheln.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/m8rrgn/the_mysterious_emei_moustache_toad/
Bild: reddit

Wer aber genau hinschaut, sieht, wo sie jeweils nachwachsen:

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/m8rrgn/the_mysterious_emei_moustache_toad/
Bild: reddit

Zum Schluss noch ein allgemeiner Froschfakt: Weltweit gibt es über 7800 Frosch- und Krötenarten.

Leptobrachium boringii, gemeinhin bekannt als Emei-Schnurrbartkröte oder Taosze-Stachelkröte https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1r27i1t/1_animals_you_probably_didnt_know_exist_emei/
Bild: reddit

Viele haben wir aber vermutlich noch gar nicht gefunden. Immer wieder entdecken Forscherinnen und Forscher Frösche im Unterholz von Urwäldern.

Aus aktuellem Anlass:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Na dann, gute Nacht!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Galgos/comments/1r5p8f7/show_me_pictures_of_most_weird_way_to_sleep/
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
