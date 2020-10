Spass

Cute News

Eine gehörige Portion der süssesten Tiere – hier kommen die Cute News



Cute News

Eine gehörige Portion der süssesten Tiere – hier kommen die Cute News

C... C... C... Cute News everyone! 🥳

Endlich, es ist wieder Freitag. Neben der Einleitung in das Wochenende bedeutet das auch: Cute News! Unsere wöchentliche Auszeit aus dem Alltag – unsere Flucht vor Sorgen und Ängsten – unsere persönliche Primetime.

Pascal ruht sich noch etwas von den Rekordversuchen aus. Er hat mir die ehrenvolle Aufgabe übergeben, euch diese Woche mit süssen Tieren zu versorgen. Als Walliser muss ich das natürlich ausnützen, um etwas aus meiner Heimat zu präsentieren ... aber keine Sorge, süss ist es. 😉

Gleich zu Beginn etwas ganz Kleines.

Willkommen auf der Welt!

Die Begeisterung ist dem Häschen förmlich anzusehen. 😑

Upps! Da hat es wohl seine Grösse(n) falsch eingeschätzt.

Ist es ein Hund oder ein Löwe, der Hair Conditioner benutzt hat?

Das passiert übrigens jedes Mal, wenn jemand irgendwo sagt: «See you later alligator!»

Wer möchte auch mit ihm spielen? Also mit dem Hündchen.

Diese Augen! 👀

Es handelt sich hierbei übrigens um eine Langschwanzkatze. Ich hätte sie fast zum Tier der Woche gewählt, aber Pascal fand das Tier bereits vor längerem so interessant, dass er einen ganzen Artikel darüber gemacht hat.

Schlaf, Entchen, schlaf.

Früh übt sich.

Was soll man da sagen, «En Güäte» oder «Prost»?

Jetzt zum Tier der Woche:

Der Stachel des Pfeilschwanzkrebses dient ihm zum einen als Steuer beim Schwimmen, zum anderen kann er sich damit umdrehen, wenn er auf dem Rücken liegt.

BILD: SHUTTERSTOCK

Häufig leben die Pfeilschwanzkrebse auf dem Meeresboden, wo sie sich von Muscheln, Aas und anderen Weichtieren ernähren. Ans Ufer kommen sie hauptsächlich zur Paarungszeit.

bild: shutterstock

Die Krebse besitzen fünf Beinpaare, die aus je sechs Segmenten bestehen.

bild: shutterstock

Die Weibchen legen nach der Befruchtung 200 bis 1000 Eier in eine flache Sandmulde.

Je nach Art kommen sie an der amerikanischen Atlantikküste oder in Südostasien vor. Sie leben in einer Tiefe zwischen 10 und 40 Metern.

bild: shutterstock

So, weiter geht's mit Spass.

Die Herrlichkeit einer warmen Dusche.

Cute News Abonnieren Abonnieren

Hier das versprochene Süsse aus meiner Heimat: ein Schwarznasenschaf.

Noch mehr Walliser Schwarznasenschafe? Natürlich!

Babyotten auf dem Weg ins Wochenende.

Ein kleiner Ameisenbär für zwischendurch.

Der klassische Sonntags-Mood.

Hier der exklusive Trailer zu «Jerry die Killerente – Verhängnisvolle Poolparty».

Es gibt gute und schlechte Tage.

Bild: forms://137/19082

Der Grund, warum so unglaublich viele von uns Tierarzt/Tierärztin werden wollten.

Wer kann die Anzahl Schritte zählen?

Eine Mischung aus «E.T.» und «Ein Schweinchen namens Babe».

Mutterstolz. 😍

Finde jemanden, der dich so sehr mag wie dieses Äffchen seine Mutter.

Was könnte das sein?

Hier die Auflösung:

Dein Blick, wenn du realisiert, dass die Cute News zu Ende sind.

Bis nächste Woche! 🖐👒

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Flauschige Kühe Fuchsbabys und kämpfende Hirsche – Die Fotofallen bringen es ans Licht! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter