Erste Lichtblicke in einem üblen Trump-Jahr – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Wenn 2026 ein Einkaufszentrum wäre If 2026 were a shopping mall, it would probably look like this. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #fascism #racism #manosphere #tradwives #democracy



[image or embed] — Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 13. Februar 2026 um 08:27

Weil es gerade passt: Er ist definitiv Olympiasieger der Herzen (und das IOC verrät seine wichtigsten Werte) „Wegen Streit um Gedenkhelm mit Bildern im Krieg getöteter ukrainischer Athleten: Ukrainer Heraskewytsch bei Olympia ausgeschlossen“ #heraskewytsch #Olympia2026 #gedenken #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 12. Februar 2026 um 19:21 Jetzt rate mal, wo das Internationale Olympische Komitee (IOC) seinen Sitz hat.

Nach Bad Bunnys Auftritt am Superbowl hat Trump erneut die Diskussion um spanischsprechende Landsleute angefacht Bad POTUS



[image or embed] — Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 13. Februar 2026 um 02:10

Zu dieser Karikatur gibt es nur ein Emoji: 😂 Bad Bunny Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Februar 2026 um 18:30 «Ein Sturm konservativer Tränen.»

Wenn die Leiterin von Trumps «Justizministerium» die Epstein-Opfer nicht mal zur Kenntnis nehmen will screenshot: via Reddit

Was der US-Börsenstand mit dem verurteilten Kriminellen im Weissen Haus zu tun hat It was nice of Florida Ghislaine to give her testimony by the warming glow of gaslight



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 12. Februar 2026 um 16:23

Nein, die Epstein-Opfer lassen sich nicht niederbrüllen 💪🏻 Pam Bondi For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 12. Februar 2026 um 19:56

Der Karikaturist Daniel Boris hätte dazu die passende Idee ¡Dilo en Español!



[image or embed] — Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13. Februar 2026 um 00:46 «Veröffentlicht die Epstein-Files auf Spanisch. Vielleicht wird MAGA sich dann über sie aufregen. »

Apropos «geschützter Sex» und geschützter sexueller Missbrauch “Bondi Enables” by Steve Sack on The Art of Sack. “[AG] Bondi’s testimony at Wednesday’s congressional hearing was nothing short of obscene.” Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on The Art of Sack.



[image or embed] — Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 12. Februar 2026 um 17:16

Leider nötiger Service-Post: „Erste Dunkelfeldstudie: Heftiger und öfter Gewalt gegen Frauen“ #Gewalt #GewaltGegenFrauen #dunkelfeldstudie #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. Februar 2026 um 19:27 Das internationale Handzeichen sollen Frauen bei bedrohlichen Situationen im öffentlichen Raum verwenden, wenn sie nicht sprechen können.

Die US-Regierung will Treibhausgase nicht mehr als gesundheitsschädlich einstufen. Als Nächstes wird New York zum Luftkurort erklärt. — ZDF heute-show (@heuteshow.de) 11. Februar 2026 um 12:05

Kein Scherz! US-Grenzschützer haben über Texas Objekte mit einem Anti-Drohnen-Laser abgeschossen. Es handelte sich um einfache Partyballons 🎈 Keeping the border secure #partyballoon



[image or embed] — Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 11. Februar 2026 um 21:13

Wir schliessen auch heute positiv – mit einer Karikatur des chinesischen Dissidenten Badiucao The only thing that is more powerful than hate is love. —— Bad Bunny



[image or embed] — Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 9. Februar 2026 um 12:58

«Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.» Bad Bunny

PS: Die Welt braucht mehr Menschen mit Herz – wie das ukrainische Rennrodel-Team in Italien Die Sportlerinnen und Sportler solidarisierten sich im Ziel mit ihrem disqualifizierten Landsmann Wladyslaw Heraskewytsch. Bild: keystone

Bonus

Das hast du, äh, dir jetzt verdient 😅 This is Ladybird. She's politely requesting butt pats. Will accept them for as long as you're willing to provide them. Could be days. Weeks even. 13/10 (TT: christina.stamper5)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 11. Februar 2026 um 00:00

(dsc)

Tweeticle verpasst?