Erste Lichtblicke in einem üblen Trump-Jahr – die Woche im Karikaturen-Rückblick
Wenn 2026 ein Einkaufszentrum wäre
If 2026 were a shopping mall, it would probably look like this. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #fascism #racism #manosphere #tradwives #democracy— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 13. Februar 2026 um 08:27
Der ukrainische Karikaturist Max Murashko nimmt in seiner Serie «Horsemen of Apocalypse» Diktatoren aufs Korn
Horsemen of the Apocalypse: control. Today’s cartoon by Max Murashko. The artist is creating an entire series of horsemen, featuring different dictators: cartoonmovement.substack.com/p/horsemen-o... #China #dictator #oppression #control— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. Februar 2026 um 09:23
Auch Putins Russland bringt Murashko auf den Punkt
Cartoon by Max Murashko: buff.ly/ncXxr82 #Putin #Russia #RussiasIsCollapsing— DePassage 🥖Fella🇫🇷 🤝 🇺🇦 🗽🇪🇺 (@sudetsoleil.bsky.social) 3. Februar 2026 um 12:16
Weil es gerade passt: Er ist definitiv Olympiasieger der Herzen (und das IOC verrät seine wichtigsten Werte)
„Wegen Streit um Gedenkhelm mit Bildern im Krieg getöteter ukrainischer Athleten: Ukrainer Heraskewytsch bei Olympia ausgeschlossen“ #heraskewytsch #Olympia2026 #gedenken #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 12. Februar 2026 um 19:21
Derweil macht Trump die Vereinigten Staaten immer mehr zu Putins Helfer
What happened to America?— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 12. Februar 2026 um 20:32
Nach Bad Bunnys Auftritt am Superbowl hat Trump erneut die Diskussion um spanischsprechende Landsleute angefacht
Bad POTUS— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 13. Februar 2026 um 02:10
Als bösartiger Narzisst versteht er Bunnys Botschaft auch nicht auf Englisch ...
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 9. Februar 2026 um 23:19
Zu dieser Karikatur gibt es nur ein Emoji: 😂
Bad Bunny Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Februar 2026 um 18:30
Derweil lässt Trumps Sprechpuppe nichts unversucht, um von echten Verbrechen abzulenken
@mluckovich.bsky.social) 12. Februar 2026 um 23:15
Wenn die Leiterin von Trumps «Justizministerium» die Epstein-Opfer nicht mal zur Kenntnis nehmen will
Die preisgekrönte Karikaturistin Ann Telnaes hält die aktuellen US-Faschismus-Vibes mit dem Zeichenstift fest
Sketches from today's hearing: anntelnaes.substack.com/p/bondis-con...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 12. Februar 2026 um 03:30
Trump isn’t just IN the Epstein files He IS the Epstein files— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 11. Februar 2026 um 09:58
Selbst Hardcore-Trump-Fans machen eine, äh, Entwicklung durch
MAGA lifting their veil like it was a nine-year-old’s jumper— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 11. Februar 2026 um 02:43
Was der US-Börsenstand mit dem verurteilten Kriminellen im Weissen Haus zu tun hat
It was nice of Florida Ghislaine to give her testimony by the warming glow of gaslight— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 12. Februar 2026 um 16:23
Nein, die Epstein-Opfer lassen sich nicht niederbrüllen 💪🏻
Pam Bondi For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 12. Februar 2026 um 19:56
Der Karikaturist Daniel Boris hätte dazu die passende Idee
¡Dilo en Español!— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13. Februar 2026 um 00:46
Buried in files - © Chappatte in The @bostonglobe.com , USA, today via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/02/11/o...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 12. Februar 2026 um 08:46
Apropos «geschützter Sex» und geschützter sexueller Missbrauch
“Bondi Enables” by Steve Sack on The Art of Sack. “[AG] Bondi’s testimony at Wednesday’s congressional hearing was nothing short of obscene.” Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on The Art of Sack.— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 12. Februar 2026 um 17:16
Leider nötiger Service-Post:
„Erste Dunkelfeldstudie: Heftiger und öfter Gewalt gegen Frauen“ #Gewalt #GewaltGegenFrauen #dunkelfeldstudie #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. Februar 2026 um 19:27
In Europa haben Epstein-Enthüllungen echte (personelle) Konsequenzen
Today's Cartoon- The Epstein Class— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 11. Februar 2026 um 18:01
Einen haben wir noch
#epstein #bondi #Epsteinsurvivors #trump— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 11. Februar 2026 um 21:27
Doch nun zu Trumps gezielter Schwächung oder Aufhebung von Umweltgesetzen
@chrisbritt.bsky.social) 13. Februar 2026 um 00:05
Die US-Regierung will Treibhausgase nicht mehr als gesundheitsschädlich einstufen. Als Nächstes wird New York zum Luftkurort erklärt.— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 11. Februar 2026 um 12:05
Kein Scherz! US-Grenzschützer haben über Texas Objekte mit einem Anti-Drohnen-Laser abgeschossen. Es handelte sich um einfache Partyballons 🎈
Keeping the border secure #partyballoon— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 11. Februar 2026 um 21:13
Was Amerika «dank» seines schwurbelnden Gesundheitsministers zurückbekommen hat
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 9. Februar 2026 um 17:01
Wir schliessen auch heute positiv – mit einer Karikatur des chinesischen Dissidenten Badiucao
The only thing that is more powerful than hate is love. —— Bad Bunny— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 9. Februar 2026 um 12:58
PS: Die Welt braucht mehr Menschen mit Herz – wie das ukrainische Rennrodel-Team in Italien
Bonus
Das hast du, äh, dir jetzt verdient 😅
This is Ladybird. She's politely requesting butt pats. Will accept them for as long as you're willing to provide them. Could be days. Weeks even. 13/10 (TT: christina.stamper5)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 11. Februar 2026 um 00:00
