Die besten Trump-Karikaturen zu einer verrückten Woche

Erste Lichtblicke in einem üblen Trump-Jahr – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
14.02.2026, 06:3214.02.2026, 06:32

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Wenn 2026 ein Einkaufszentrum wäre

If 2026 were a shopping mall, it would probably look like this. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #fascism #racism #manosphere #tradwives #democracy

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 13. Februar 2026 um 08:27

Der ukrainische Karikaturist Max Murashko nimmt in seiner Serie «Horsemen of Apocalypse» Diktatoren aufs Korn

Horsemen of the Apocalypse: control. Today’s cartoon by Max Murashko. The artist is creating an entire series of horsemen, featuring different dictators: cartoonmovement.substack.com/p/horsemen-o... #China #dictator #oppression #control

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. Februar 2026 um 09:23

Auch Putins Russland bringt Murashko auf den Punkt

Cartoon by Max Murashko: buff.ly/ncXxr82 #Putin #Russia #RussiasIsCollapsing

[image or embed]

— DePassage 🥖Fella🇫🇷 🤝 🇺🇦 🗽🇪🇺 (@sudetsoleil.bsky.social) 3. Februar 2026 um 12:16

Weil es gerade passt: Er ist definitiv Olympiasieger der Herzen (und das IOC verrät seine wichtigsten Werte)

„Wegen Streit um Gedenkhelm mit Bildern im Krieg getöteter ukrainischer Athleten: Ukrainer Heraskewytsch bei Olympia ausgeschlossen“ #heraskewytsch #Olympia2026 #gedenken #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 12. Februar 2026 um 19:21
Jetzt rate mal, wo das Internationale Olympische Komitee (IOC) seinen Sitz hat.
Kommentar
Das IOC will nicht, dass du den Helm dieses Ukrainers siehst

Derweil macht Trump die Vereinigten Staaten immer mehr zu Putins Helfer

What happened to America?

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 12. Februar 2026 um 20:32

Nach Bad Bunnys Auftritt am Superbowl hat Trump erneut die Diskussion um spanischsprechende Landsleute angefacht

Bad POTUS

[image or embed]

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 13. Februar 2026 um 02:10

My latest cartoon-

[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 11. Februar 2026 um 15:54

Als bösartiger Narzisst versteht er Bunnys Botschaft auch nicht auf Englisch ...

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 9. Februar 2026 um 23:19

Zu dieser Karikatur gibt es nur ein Emoji: 😂

Bad Bunny Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Februar 2026 um 18:30
«Ein Sturm konservativer Tränen.»

Derweil lässt Trumps Sprechpuppe nichts unversucht, um von echten Verbrechen abzulenken



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 12. Februar 2026 um 23:15

Wenn die Leiterin von Trumps «Justizministerium» die Epstein-Opfer nicht mal zur Kenntnis nehmen will

Tweet zu Trump Epstein Opfer (2026).
screenshot: via Reddit

Die preisgekrönte Karikaturistin Ann Telnaes hält die aktuellen US-Faschismus-Vibes mit dem Zeichenstift fest

Sketches from today's hearing: anntelnaes.substack.com/p/bondis-con...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 12. Februar 2026 um 03:30

Trump isn’t just IN the Epstein files He IS the Epstein files

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 11. Februar 2026 um 09:58

Selbst Hardcore-Trump-Fans machen eine, äh, Entwicklung durch

MAGA lifting their veil like it was a nine-year-old’s jumper

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 11. Februar 2026 um 02:43

Was der US-Börsenstand mit dem verurteilten Kriminellen im Weissen Haus zu tun hat

It was nice of Florida Ghislaine to give her testimony by the warming glow of gaslight

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 12. Februar 2026 um 16:23

Nein, die Epstein-Opfer lassen sich nicht niederbrüllen 💪🏻

Pam Bondi For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 12. Februar 2026 um 19:56

Der Karikaturist Daniel Boris hätte dazu die passende Idee

¡Dilo en Español!

[image or embed]

— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13. Februar 2026 um 00:46
«Veröffentlicht die Epstein-Files auf Spanisch. Vielleicht wird MAGA sich dann über sie aufregen. »

Buried in files - © Chappatte in The @bostonglobe.com , USA, today via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/02/11/o...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 12. Februar 2026 um 08:46

Apropos «geschützter Sex» und geschützter sexueller Missbrauch

“Bondi Enables” by Steve Sack on The Art of Sack. “[AG] Bondi’s testimony at Wednesday’s congressional hearing was nothing short of obscene.” Please support Editorial Cartoonists, whenever possible directly, whose work is shown on Bluesky. This #EditorialCartoon was found on The Art of Sack.

[image or embed]

— Marc Wing (@6-rue-d-alsace.bsky.social) 12. Februar 2026 um 17:16

Leider nötiger Service-Post:

„Erste Dunkelfeldstudie: Heftiger und öfter Gewalt gegen Frauen“ #Gewalt #GewaltGegenFrauen #dunkelfeldstudie #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. Februar 2026 um 19:27
Das internationale Handzeichen sollen Frauen bei bedrohlichen Situationen im öffentlichen Raum verwenden, wenn sie nicht sprechen können.

In Europa haben Epstein-Enthüllungen echte (personelle) Konsequenzen

Today's Cartoon- The Epstein Class

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 11. Februar 2026 um 18:01

Einen haben wir noch

#epstein #bondi #Epsteinsurvivors #trump

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 11. Februar 2026 um 21:27

Doch nun zu Trumps gezielter Schwächung oder Aufhebung von Umweltgesetzen



[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 13. Februar 2026 um 00:05

Die US-Regierung will Treibhausgase nicht mehr als gesundheitsschädlich einstufen. Als Nächstes wird New York zum Luftkurort erklärt.

— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 11. Februar 2026 um 12:05

Kein Scherz! US-Grenzschützer haben über Texas Objekte mit einem Anti-Drohnen-Laser abgeschossen. Es handelte sich um einfache Partyballons 🎈

Keeping the border secure #partyballoon

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 11. Februar 2026 um 21:13

Was Amerika «dank» seines schwurbelnden Gesundheitsministers zurückbekommen hat

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 9. Februar 2026 um 17:01

Wir schliessen auch heute positiv – mit einer Karikatur des chinesischen Dissidenten Badiucao

The only thing that is more powerful than hate is love. —— Bad Bunny

[image or embed]

— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 9. Februar 2026 um 12:58
«Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe.»
Bad Bunny

PS: Die Welt braucht mehr Menschen mit Herz – wie das ukrainische Rennrodel-Team in Italien

epa12732133 The team of Ukraine is being introduced before the Team Relay of the Luge competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, 12 February 2026. ...
Die Sportlerinnen und Sportler solidarisierten sich im Ziel mit ihrem disqualifizierten Landsmann Wladyslaw Heraskewytsch.Bild: keystone

Bonus

Das hast du, äh, dir jetzt verdient 😅

This is Ladybird. She's politely requesting butt pats. Will accept them for as long as you're willing to provide them. Could be days. Weeks even. 13/10 (TT: christina.stamper5)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 11. Februar 2026 um 00:00

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Die treffendsten Karikaturen zu einem US-Präsidenten ausser Rand und Band

Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus

Video: watson/een
