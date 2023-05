Cute News

Wenn du diese 29 lustigen Tierbilder anschaust, ist schneller Wochenende

Mehr «Spass»

Cute News, everyone!

Juhui, schon wieder haben wir es fast geschafft. Schon wieder ist fast Wochenende. Schon wieder ist ein langes Wochenende. Aber leider erst fast. Da heute aber erst Freitag ist – sorry, dass ich die Spielverderberin spiele – müssen auch die heutigen Tiere einen ganzen langen Arbeitstag durchleben.

Sie leiden also mit uns mit, und ich hoffe für jeden einzelnen von euch, – und mich selbst natürlich auch – dass der heutige Freitag so schnell wie möglich vergeht und du so bald wie möglich ins sonnige Wochenende starten kannst.

Guten Morgen, allerseits! Alle schon wach, oder braucht ihr noch fünf Minuten?

Wer hat schon gefrühstückt?

Eine morgendliche Dusche weckt die Geister – oder erzürnt diese.

Danach geht es langsam aber sicher zur Arbeit.

Da gibt es dann zuerst ein zweites Frühstück.

In die Arbeit stürzen:

Und erste Hürden überwinden:

Was der Kassierer beim Thai um die Ecke sieht, wenn ich heinstürze:

Nur, um dann noch den letzten Platz im Schatten zu ergattern.

Mehr Frösche und Kröten:

1 / 26 Frösche und Kröten quelle: reddit

Der Weg zurück zur Arbeit ist kein einfacher ...

Gegen die Nachmittagsmüdigkeit ankämpfen ist nicht immer einfach.

Irgendwie vergeht die Zeit dann aber schon ...

Auch wenn du teilweise nur aus dem Fenster starrst:

... oder auffällig lange mit deinen Arbeitskolleginnen chillst ...

Oder bei der Kaffeemaschine herumtrödelst.

Wie dir deine Kollegen zuschauen, wenn du zehn Minuten früher das Büro verlässt:

Jetzt aber schnell, damit du den Zug nicht verpasst.

Wann sind wir endlich da?

10 Meter vor der Haustüre:

Erst einmal wird (mit den Haustieren) geknuddelt.

Dann muss ja auch noch gekocht werden ...

Aber das Warten lohnt sich:

Mais? Welcher Mais?

Und dann kann man sich endlich auf die bequemste Ecke des Sofas setzen.

Und dein Lieblingsgetränk aufmachst.

Es kann nie genug Snacks geben.

Heute wird nur noch entspannt.

Bevor du auf dem Sofa einschläfst ...

... solltest du lieber ins Bett schlafen gehen.

Am nächsten Morgen geht alles wieder von vorne los.