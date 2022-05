Cute News

Es wird heiss! 27 Tiere, die Abkühlung brauchen

Cute News, everyone!

Packt eure Badehosen, heute machen wir einen Ausflug in die Badi! Zumindest virtuell ... Okay, ihr braucht doch keine Badehosen. Sorry, my bad!

Aber vor dem PC sitzen, Glace essen und sich ausmalen, wie es wohl wäre, sich jetzt am See zu sonnen, geht auch.

Habt ihr euch schon mit Glace eingedeckt?

Draussen zuerst mal einen Schattenplatz suchen.

Und dann ab ins kühle Nass.

Juheee!

Kurzer Abstecher ins Wellness-Becken.

Apropos Wellness: Schlamm soll ja gut für die Haut sein.

Die Eltern werfen ein waches Auge auf das Kinderbecken.

An heissen Tagen will man einfach nur in einer Pfütze liegen.

Manchmal muss eine Balkon-Pause genügen.

Online sah der Pool grösser aus.

Wenn dein Mami dir kein zweites Glace kaufen möchte:

Mit diesem Trick kannst du bei der nächsten Pool-Party sicher punkten.

Wenn die Pool-Party ausartet.

Die eine Person, die jedes Mal auf die Rutsche möchte.

Wenn Schwimmen alleine zu einfach ist.

Unglücke passieren auch den erfahrensten Schwimmern.

Wenn du versuchst, deine Haare nicht nass zu machen.

Was für ein Plausch!

Manche Leute sind bei diesen Temperaturen lieber nachts unterwegs.

Glücklicherweise sind wir bei den Temperaturen, bei denen man nur noch im Wasser chillen möchte, noch nicht angekommen.

Wenn kein Gewässer in der Nähe ist, tut es auch eine kalte Dusche.

Oder am Eiswürfel nippen.

Wenn Mami sagt, dass es Zeit zu gehen ist, du in der Badi aber einen Freund gefunden hast.

Wenn Papi dann einfach losläuft ...

Ein letzter Blick zurück.

Jetzt aber: Zeit, zu gehen.

Aufspringen, Kinder!