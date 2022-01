31 Bilder von herzigen Tieren – viele davon strecken ihre Zunge heraus

Jetzt bist du dran! Poste deine herzigen Tierbilder in die Kommentare.

(Nur falsche Antworten in die Kommentare schreiben.)

Sie hat tausende Minen aufgespürt – jetzt ist Ratte Magawa in Kambodscha gestorben

Sie hat tausende Minen aufgespürt – jetzt ist Ratte Magawa in Kambodscha gestorben

Cute News, everyone!

27 Fails für das ultimative Wonnegefühl am Dienstag? Bitte sehr!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Djokovics Name von Trainingsliste verschwunden +++ Fällt Hawke heute seine Entscheidung?

Taskforce gibt Abschätzungen ab – Berset macht deutlich, was er davon hält

PICDUMP 398 – der erste und jetzt schon beste* dieses Jahr! 🥳

*Das heisst jetzt nicht, dass dieser Picdump besonders gut ist – es könnte auch heissen, dass die folgenden einfach ... nicht so gut sind. Aber wir bleiben mal optimistisch, ok? Ok!