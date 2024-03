27 witzige Tierbilder für einen tollen Start ins Wochenende

Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Was sind die Cute News?

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Cute News, everybody!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

SÄUGETIERE: Sikahirsch (Cervus nippon) Die Hirschart aus Ostasien ist ein Neozoon und wird als invasive Art eingestuft, weil sie sich in seltenen Fällen mit dem heimischen Rothirsch paart und dadurch genetisch vermischt. Das reine Rotwild verschwindet dadurch; nur die «Hybridart» überlebt.

SÄUGETIERE: Sikahirsch (Cervus nippon) Die Hirschart aus Ostasien ist ein Neozoon und wird als invasive Art eingestuft, weil sie sich in seltenen Fällen mit dem heimischen Rothirsch paart und dadurch genetisch vermischt. Das reine Rotwild verschwindet dadurch; nur die «Hybridart» überlebt.

Invasive Tierarten in der Schweiz

Invasive Tierarten in der Schweiz

Deshalb schauen knapp 80 Prozent der Schweizer Familien pessimistisch in die Zukunft

Erinnerst du dich an die Pariser Bettwanzenplage? Rate mal, wer dahintersteckt

«Die heissen WIE? Hitler Stole My Potato?»: Welche dieser absurden Bandnamen sind echt?

Willkommen beim grossen Bandnamen-Quiz! Wie absurd kann ein Bandname eigentlich sein? Was ist echt? Was ist erfunden? Hey ho, let's go!

Jeweils scrollen, um alle Antwortmöglichkeiten zu sehen!