Alles, was du jetzt brauchst, sind 27 lustige Tierbilder

«Da kannst du dir den Flug sparen!» – Nico & Noah bringen Sizilien in eure Küchen 🇮🇹

Es ist wieder Freitag, es wird wieder am Rad gedreht. Und dieses beschert uns heute … Trommelwirbel … 🥁 … die Tomate! Kulinarisch verschlägt es unsere beiden Freunde, Spitzenkoch Noah Bachofen und watson-Kochnovize Nico Franzoni, damit in die Stiefelspitze Italiens, nach Sizilien, in die Heimat der legendären Arancini. Nico freut sich, ihr freut euch, wir alle freuen uns!



Was es heute ebenfalls zu sehen gibt: Wie man Zwiebeln NICHT schneidet, presented by Nico Franzoni.