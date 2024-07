Cute News

Lust auf 27 unterhaltsame Tierbilder? Hier lang

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Mit diesen Cute News verabschiede ich mich in die Sommerferien. Aber keine Angst, ich habe für Vertretung gesorgt. In den nächsten zwei Wochen kommt ihr in den Genuss von Madeleine und Sergio.

Wir sehen uns im August wieder!

Ganz schön früh ...

Hallo!

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News Abonnieren Abonnieren

Wenn dein neues Geschwisterchen noch ein bisschen zu klein zum Spielen ist.

Ninja Cats:

Wenn es wieder einmal Zeit für das obligate Familienfoto ist.

Seine Avancen scheinen nicht zu funktionieren.

Je mehr Schlamm, desto mehr Spass.

Wenn Kinder die Make-Up-Schublade der Mutter entdecken:

Wenn deine Eltern dir deine Matheaufgaben erklären, du aber nur Bahnhof verstehst:

Wo bleiben die Nüsse?

Zunge der Woche:

Wenn du so fest Hunger hast, dass du alles essen würdest.

Keine Sorge, dem Capybara passiert nichts.

Die Photobomb machte das Bild gleich 100-mal besser.

Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren:

1 / 26 Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren Bild: jookero quelle: http://www.jokeroo.com/pictures/animal/920641.html

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Hätte ich gewusst, dass Töpfern Katzen beinhaltet, hätte ich es schon viel früher ausprobiert.

Als hätte sie Stiefel an:

Wenn du krampfhaft versuchst, nicht zu lachen.

Damit wir heute noch etwas lernen: Das hier ist ein Lippenbär.

Bild: imago images

Auf Englisch heissen sie Sloth Bear, was übersetzt Faultierbär heisst.

Sie leben in Indien, Nepal und Sri Lanka und gelten als bedroht.

Bild: imago/Olaf Wagner

Ihre Hauptfeinde sind die Menschen.

Bild: imago images/Panthermedia

Lippenbären werden immer noch gejagt oder auch als Tanzbären abgerichtet. Am meisten werden sie durch das Abroden ihres Lebensraums bdroht.

Bild: IMAGO/JOHN GIUSTINA

Um sich selbst zu beschützen, kommt es daher immer wieder zu Angriffen auf Menschen.

Bild: imago images

Fun Fact: Im Gegensatz zu anderen Bären halten sie keinen Winterschlaf. In der Regenzeit sind sie aber weniger aktiv.

Bild: imago images

Diese Enten-Mama (im Hintergrund sind ihre Babys zu sehen) nimmt zehn verwaiste Babys auf. 😍

Ready für den Familienausflug.

Falls du es noch nicht wusstest: Trash Pandas wachsen neuerdings auf Bäumen.

Wie ich jetzt in die Ferien abzische:

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!