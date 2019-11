Spass

Deutschland

«Heute-Show»: Oliver Welke lacht Politikerin AKK für ihr Englisch aus



Die Schweiz hat «The Seven Sinking Steps», und die Deutschen diese Englisch-Akrobatin 😂

Nachdem sich der Rauch um die letzte Folge der «Heute-Show» verzogen hat und das ZDF seinen Streit mit einem Polizisten über eine Fotomontage beigelegt hat, teilte Oliver Welke am Freitagabend in bekannt flapsiger Manier wieder aus.

Wie steht die deutsche Regierung eigentlich in der Welt da, fragte sich Oli Welke. Sein Fazit: Die Regierung sei ein Totalausfall. Die «New York Times» sähe sie als Zombie-Regierung, «unfähig zu handeln und nicht bereit zu sterben» – autsch. Ob die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer da helfen kann?

Welke war sich da nicht sicher. Und das, OBWOHL sich AKK sehr international gibt.

Was zum Geier hat sie da nur gesagt?

Bei ihrem Besuch am Donnerstag an der Bundeswehr-Uni in München konnten die angehenden Soldaten einen Eindruck bekommen, wie AKK die Bundeswehr in der Welt präsentiert. Zumindest hätte man den Eindruck bekommen können – wenn man bloss verstanden hätte, was AKK da auf Englisch sagen wollte.

Die «Heute-Show» zeigte das Video, in dem sich die CDU-Chefin auf Englisch mächtig verhaspelte.

«Tschuldigung, kann ich das noch einmal haben, bitte?»

Auch Welke verstand nicht, was AKK da auf Kauderwelsch - gerade sagen wollte. AKK im Wortlaut: «Wie Obama gesagt hat: »Don't mirr the problem?" Äh, wie bitte? Verständlich, dass Welke die vier Wörter der Verteidigungsministerin nochmal hören wollte. Es ist ein einziges Gemurmel.

Antwort auf AKKs Englisch

Oliver Welke konnte sich die Reaktion der Obama-Mitarbeiter gut vorstellen: «Hä?». Aber was hat sie wirklich auf Englisch gesagt? Dem «Heute-Show»-Moderator zufolge: «Don't tell me the problem» (zu dt: Erzähl' mir nicht das Problem). Aha, also sogar ein Wort mehr gedacht.

Für Oliver Welke ist ganz klar: Das war Tschechisch. Welke trifft damit genau den Humor seiner Zuschauer. Immer wieder sind Lacher im Publikum zu hören, am Ende johlt eine Frau und scheint sich kurzzeitig nicht mehr im Griff zu haben, bis Welke sie zur Räson ruft.

Neben dem schlechten Englisch von AKK macht sich Welke aber eher Gedanken über den Rückhalt der Kanzlerin für ihre «Kronprinzessin». Die ist faktisch nicht da, so Welke. Naja, vielleicht hat AKK so mehr Zeit zum Englisch-Büffeln.

Hier könnt ihr die Sendung in der ZDF-Mediathek anschauen.

(lin)

