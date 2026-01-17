Amerika bekommt den Mittelfinger – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche?
Nobel Dreams Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. Januar 2026 um 01:48
[image or embed]
Heute müssen wir über Finger reden. Kleine Finger
Small Problem I decided to finish this one since everyone seemed to like the sketch so much.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Januar 2026 um 16:53
[image or embed]
Unfassbar, was er sich alles leistet
Pearl clutching moment du jour— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 14. Januar 2026 um 02:54
[image or embed]
Oder ist es sein geheimes Zeichen, dass er wegen mentaler Probleme Hilfe braucht?
The Birdman of Mar-a-Lago.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 14. Januar 2026 um 05:29
[image or embed]
Apropos Mittelfinger
Greenland gives Trump the finger #Greenland #TrumpFinger #Finger #PolarBear— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 15. Januar 2026 um 22:55
[image or embed]
- Alle Artikel zum Thema Grönland
Wer fühlt sich hier bedroht?
Leider wahr
@mluckovich.bsky.social) 15. Januar 2026 um 22:00
#greenland #trump #bird #nato #gop #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 15. Januar 2026 um 20:20
[image or embed]
Das NATO-Dilemma
Pat Chappatte @PatChappatte on #Greenland having a plan #NATO @GlobeOpinion – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. Januar 2026 um 23:05
[image or embed]
Europa sollte endlich in die Gänge kommen
#trump #groenland #greenland #otan #nato #europe— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 16. Januar 2026 um 10:10
[image or embed]
Sicher ist: Putin lacht sich kaputt
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 15. Januar 2026 um 18:11
[image or embed]
Die Ukraine hat die perfekte Antwort
Motto: Gib niemals auf!
Kyiv residents hold courtyard picnic after Russian strikes cut power.— UNITED24 Media (@united24media.com) 15. Januar 2026 um 23:06
[image or embed]
Der Möchtegern-Diktator beschäftigt sich lieber mit Überfällen auf andere Länder statt um die Probleme der US-Bevölkerung
'America First' crowd gets the Sharpie treatment from Trump in my latest cartoon for the Wisconsin State Journal. madison.com/opinion/cart...— Phil Hands (@phil-hands.bsky.social) 15. Januar 2026 um 21:04
[image or embed]
Seine Opferliste wird länger und länger
@mluckovich.bsky.social) 16. Januar 2026 um 01:13
Ein, äh, Problem hat er gelöst
No one here wants to go to the US I asked— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 16. Januar 2026 um 12:54
[image or embed]
Amerika – früher und heute
Please enjoy my cartoon for Friday's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 15. Januar 2026 um 22:06
[image or embed]
MAGA-Anhänger und Masken – es ist kompliziert
MAGA’s feelings about masks are complicated in that they only like them if they can die by not wearing one or kill you when wearing one.— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 11. Januar 2026 um 20:20
[image or embed]
Schon gehört? Ford soll ein neues Firmenlogo erhalten
Have you seen Ford Motor Company's new logo redesign?— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 15. Januar 2026 um 18:31
[image or embed]
Und Elon weiss mal wieder (angeblich) von nichts
My spot cartoon for Friday's Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 15. Januar 2026 um 14:07
[image or embed]
My cartoon for Wed's Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 13. Januar 2026 um 13:26
[image or embed]
Nicht zu verwechseln
@dennisdraughon.bsky.social) 11. Januar 2026 um 14:28
Derweil im Iran
Free Iran! Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #FreeIran #Iran #Khamenei #protests— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 16. Januar 2026 um 08:07
[image or embed]
Rights groups say more than 2,400 anti-government demonstrators have been killed in a violent crackdown by Iranian authorities. Today's cartoon by Iman Rezaee. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #Khamenei #protests— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 14. Januar 2026 um 06:40
[image or embed]
- Alle Artikel zum Thema Iran
Unheimliche Ähnlichkeiten
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 16. Januar 2026 um 00:04
[image or embed]
Aus der Geschichte lernen? Pffft! Da müsste man ja lesen
My cartoon for Tues Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 12. Januar 2026 um 18:31
[image or embed]
Und immer schön skeptisch bleiben, wenn, äh News, äh, sehr interessant klingen
Was Amerika derzeit antreibt
America's engine. Cartoon from one year ago. #Trump #lies #democracy— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 10. Januar 2026 um 11:45
[image or embed]
Ruedi Widmer hat recht, die Schweiz sollte Amerika annektieren
Die Schweiz braucht die USA! (Der Landbote, 13.1.26) #usa #schweiz #grönland #derlandbote #ruediwidmercrtoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 13. Januar 2026 um 16:42
[image or embed]
In diesem Sinne ...
#trump #ford #bird #epstein #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 14. Januar 2026 um 20:56
[image or embed]
Bonus
Ab ins Weekend!
Penguin Rocket 🐧🚀 Penguins can propel themselves out of the water using the powerful force of their flippers. 🇦🇶 Inexpressible Island, Cape Hallett Antarctica 🇦🇶 #ThursdayThought— ContempraInn 🌹 (@contemprainn.bsky.social) 16. Januar 2026 um 02:34
[image or embed]
😍
This is Kevin. He's a reactive dog getting some training to be more comfortable. His trainer brought him to a pet store for some socialization where they learned he is no longer reactive when given a giant stuffed dinosaur. 14/10 (TT: katieandtatesfostermates)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. Januar 2026 um 01:35
[image or embed]
(dsc)