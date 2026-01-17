Nebel-2°
DE | FR
burger
Spass
Digital

Die besten Karikaturen der Woche zu Trump und Amerika

Amerika bekommt den Mittelfinger – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
17.01.2026, 06:0217.01.2026, 06:02

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Nobel Dreams Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. Januar 2026 um 01:48

Heute müssen wir über Finger reden. Kleine Finger

Small Problem I decided to finish this one since everyone seemed to like the sketch so much.

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Januar 2026 um 16:53

Unfassbar, was er sich alles leistet

Pearl clutching moment du jour

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 14. Januar 2026 um 02:54

Oder ist es sein geheimes Zeichen, dass er wegen mentaler Probleme Hilfe braucht?

The Birdman of Mar-a-Lago.

[image or embed]

— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 14. Januar 2026 um 05:29

Apropos Mittelfinger

Greenland gives Trump the finger #Greenland #TrumpFinger #Finger #PolarBear

[image or embed]

— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 15. Januar 2026 um 22:55
  • Alle Artikel zum Thema Grönland

Wer fühlt sich hier bedroht?



[image or embed]

— Guy Body (@bodycartoon.bsky.social) 11. Januar 2026 um 18:55

Leider wahr



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 15. Januar 2026 um 22:00
«Wir wären geschützt, wenn wir in den Epstein-Akten stehen würden.»

#greenland #trump #bird #nato #gop #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 15. Januar 2026 um 20:20
«Vielleicht versteht Trump diese Botschaft.»

Das NATO-Dilemma

Pat Chappatte @PatChappatte on #Greenland having a plan #NATO @GlobeOpinion – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. Januar 2026 um 23:05

Europa sollte endlich in die Gänge kommen

#trump #groenland #greenland #otan #nato #europe

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 16. Januar 2026 um 10:10

Sicher ist: Putin lacht sich kaputt

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 15. Januar 2026 um 18:11

Die Ukraine hat die perfekte Antwort

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Motto: Gib niemals auf!

Kyiv residents hold courtyard picnic after Russian strikes cut power.

[image or embed]

— UNITED24 Media (@united24media.com) 15. Januar 2026 um 23:06

Der Möchtegern-Diktator beschäftigt sich lieber mit Überfällen auf andere Länder statt um die Probleme der US-Bevölkerung

'America First' crowd gets the Sharpie treatment from Trump in my latest cartoon for the Wisconsin State Journal. madison.com/opinion/cart...

[image or embed]

— Phil Hands (@phil-hands.bsky.social) 15. Januar 2026 um 21:04

Seine Opferliste wird länger und länger



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. Januar 2026 um 01:13

Ein, äh, Problem hat er gelöst

No one here wants to go to the US I asked

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 16. Januar 2026 um 12:54
«Ich habe das Problem gelöst, dass Menschen nach Amerika kommen wollen.»

Amerika – früher und heute

Please enjoy my cartoon for Friday's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 15. Januar 2026 um 22:06

MAGA-Anhänger und Masken – es ist kompliziert

MAGA’s feelings about masks are complicated in that they only like them if they can die by not wearing one or kill you when wearing one.

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 11. Januar 2026 um 20:20

Schon gehört? Ford soll ein neues Firmenlogo erhalten

Have you seen Ford Motor Company's new logo redesign?

[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 15. Januar 2026 um 18:31

Und Elon weiss mal wieder (angeblich) von nichts

My spot cartoon for Friday's Metro

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 15. Januar 2026 um 14:07

My cartoon for Wed's Metro

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 13. Januar 2026 um 13:26

Nicht zu verwechseln



[image or embed]

— Dennis Draughon (@dennisdraughon.bsky.social) 11. Januar 2026 um 14:28

Derweil im Iran

Free Iran! Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #FreeIran #Iran #Khamenei #protests

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 16. Januar 2026 um 08:07

Rights groups say more than 2,400 anti-government demonstrators have been killed in a violent crackdown by Iranian authorities. Today's cartoon by Iman Rezaee. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #Khamenei #protests

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 14. Januar 2026 um 06:40
«Menschenrechtsgruppen berichten von über 2400 getöteten Regierungsgegnern bei einem gewaltsamen Vorgehen iranischer Behörden.»
  • Alle Artikel zum Thema Iran

Unheimliche Ähnlichkeiten

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 16. Januar 2026 um 00:04

Aus der Geschichte lernen? Pffft! Da müsste man ja lesen

My cartoon for Tues Metro

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 12. Januar 2026 um 18:31

Und immer schön skeptisch bleiben, wenn, äh News, äh, sehr interessant klingen

Video: YouTube/Der Postillon

Was Amerika derzeit antreibt

America's engine. Cartoon from one year ago. #Trump #lies #democracy

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 10. Januar 2026 um 11:45

Ruedi Widmer hat recht, die Schweiz sollte Amerika annektieren

Die Schweiz braucht die USA! (Der Landbote, 13.1.26) #usa #schweiz #grönland #derlandbote #ruediwidmercrtoons

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 13. Januar 2026 um 16:42

In diesem Sinne ...

#trump #ford #bird #epstein #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 14. Januar 2026 um 20:56

Bonus

Ab ins Weekend!

Penguin Rocket 🐧🚀 Penguins can propel themselves out of the water using the powerful force of their flippers. 🇦🇶 Inexpressible Island, Cape Hallett Antarctica 🇦🇶 #ThursdayThought

[image or embed]

— ContempraInn 🌹 (@contemprainn.bsky.social) 16. Januar 2026 um 02:34

😍

This is Kevin. He's a reactive dog getting some training to be more comfortable. His trainer brought him to a pet store for some socialization where they learned he is no longer reactive when given a giant stuffed dinosaur. 14/10 (TT: katieandtatesfostermates)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. Januar 2026 um 01:35

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Amerika ist verloren – die treffendsten Karikaturen der Woche

Comedian Seth Meyers zeigt, warum ICE in den USA kaum Rückhalt hat

Video: youtube/late night with seth meyers
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT
1 / 26
Die verrückte Geschichte von OpenAI und ChatGPT

ChatGPT hat die Welt im Sturm erobert. In dieser Bildstrecke erfährst du, wie aus der Non-Profit-Organisation ein Milliardenbusiness wurde. Und wir erinnern an die technischen Meilensteine, die schliesslich zur bahnbrechenden Technologie führten.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tesla-Horrorzahlen aus Deutschland: Überflieger stürzt ab
Neue Zahlen entzaubern Tesla: Der Elektro-Pionier büsst fast die Hälfte seiner Kunden ein. Während junge Marken aus China heranstürmen, scheitert Elon Musks Wette auf Preisdumping und provokante Selbstvermarktung.
Der Mythos bröckelt, die Kunden flüchten. Im vergangenen Jahr verlor Tesla fast jeden zweiten Käufer in Deutschland. Die Neuzulassungen stürzten um 48,4 Prozent auf lediglich 19'390 Fahrzeuge ab (in der Schweiz brach Tesla um 28 Prozent ein). Der einstige Überflieger sinkt mit einem Marktanteil von unter einem Prozent in die Bedeutungslosigkeit und landet sogar hinter dem Newcomer BYD aus China. Auch im E-Auto-Segment ist Teslas Anteil auf unter 4 Prozent gefallen.
Zur Story