19 lustige 1-⭐-Bewertungen, die zeigen, dass guter Service nicht selbstverständlich ist

Der Kunde ist König, und der König ist sehr oft gar nicht amused über die Dienstleistung, die ihm erbracht wird. Seinen Frust lässt er dann gerne im Internet aus.

Und wir dürfen uns dafür über die geistreichen 1-Stern-Reviews erfreuen. Yay!

Läuft nicht ganz so rund.

«Ich habe einen ‹Flatball› geliefert bekommen.»

(Es stünde übrigens in der Produktbeschreibung, dass er unaufgepumpt geliefert wird.)

«Das ganze Küchenpersonal und die Kellner sahen den Eismann kommen und rannten raus, liessen mich alleine im Restaurant. Zehn Minuten später kamen sie alle mit einem Glace wieder herein. Kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist.»

Fairer Punkt.

«Da waren keine Wölfe im Film.»

Da darf man schon mal nachhaken.

«War nicht dort.»



«Wie kannst du uns eine 1-Stern-Bewertung geben, wenn du nicht in unserem Restaurant warst?»

Tja.

«Hätte 5 Sterne gegeben, aber ist halt nicht Fifa.»

Das.

«War nicht zusammengesetzt, als ich das Paket öffnete.

Ich bin ausser mir. Habe so etwas noch nie mit Lego erlebt.»



Okay, cool.

Da scheint jemand Speck sehr zu lieben.

«Sie haben vergessen, den scheiss Bacon in meinen McChicken zu packen. Ich koche vor Wut.»

Grossartiges Hotel, aber ...

Bild: reddit

«Kein Bügeleisen in einem der Zimmer und es brauchte drei Anrufe an der Rezeption, um ein Bügeleisen auf das Zimmer geschickt zu bekommen. Das Hotel ist grossartig, aber solche Kleinigkeiten verderben alles. Erwarte ein wenig mehr von einem Marriott-Hotel.»

Zum Film «Iron Man»: «Ich dachte, hier ging es ums Gewichtheben.»

«Kroatien wird eher eine Atommacht, als dass diese App funktioniert. Die Nutzung ist schlimmer, als sich mit einem halben Toilettenpapier den Hintern abzuwischen.»

«Ich bin seit fünfzehneinhalb Jahren ein professionelles Medium und darum sehr empfindlich auf all die Energien, die uns umgeben. Die Ausbilder waren super und die Infrastruktur sauber, aber als ich das Studio betrat, wurde ich regelrecht ÜBERFALLEN von der dunklen Energie, die von Monica an der Rezeption ausgestrahlt wurde.»

Zu einem Stripclub: «Man könnte meinen, Luzifer persönlich hätte seine Höllenhunde entsendet, um hier zu ‹performen› und das Leben aus ihren ahnungslosen Opfern zu saugen. Kaum die Bar betreten, wurden wir schon von fünf Mädchen umgeben, die unser Geld wollten; wir waren noch nicht mal bei den Sitzplätzen. Keine von denen waren das, was man typischerweise als ‹attraktiv› bezeichnet. Sehr aggressiv und penetrant. Wir waren da für einen Junggesellenabschied, bei dem normalerweise der Bräutigam merken soll, was ihm durch die Heirat alles entgeht. Nach dem Besuch dieses ‹Establishments› wird er sich zweifellos auf seine Hochzeit und die darauffolgende Ehe freuen. Ich nehme mal an, dass das gut ist.»

Manchmal braucht es auch ein bisschen Kontext.

«Sie wollte nicht auf unsere Wünsche eingehen. Fühle mich wirklich zurückgewiesen. Sucht anderswo.»

«Verzeihung, Sie verstehen wohl nicht, dass ich mich sehr unwohl fühlen würde, wenn ich ihre Trauung vollzöge, während sie und ihre Gäste komplett nackt wären. Ich verdiene diese schlechte Bewertung nicht.»



Die Bewertung:

«Meine Frau benutzt es nicht.»

Das Produkt:

«Betten sollten wie Betten aussehen: Ich habe [diese Matratze] bestellt, während ich besoffen war, weil ich dachte, dass das ein riesiges Glace-Sandwich sei.»

Da war ein Stern sogar noch zu viel.

«NICHT ZU EMPFEHLEN!!»

«Auf meinem Sushi hatte es rohen Fisch, das geht gar nicht!! Ich empfehle nicht, hierherzukommen. Der Service ist super, aber das Essen schrecklich und das Sushi roh. Ich werde den Gesundheitsinspektor informieren.»



Und dann gibt es einfach noch die Menschen, die das Prinzip mit den Sternen nicht verstanden haben.

«Mein Lieblingsladen, liebe es, dort einzukaufen!» – 1 Stern.

Und natürlich ...

Sollte verboten sein. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

