Donald Trump auf dem Weg zum Gericht. ki-bild: Midjourney / watson

Donald Trump wird der Prozess gemacht und das Netz lacht sich schlapp

Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels im Wahlkampf 2016 holen Donald Trump ein. Der Ex-Präsident muss nächste Woche vor dem Richter antraben und die Karikaturisten spitzen bereits ihre Bleistifte.

Mehr «Spass»

Obacht, geschätzte watson-Userin, geschätzter-User: Wenn die Tweets in diesem Artikel nicht prompt angezeigt werden, klicke für unseren hilfsbereiten IT-Support auf diesen Link , zähle wahlweise laut oder leise auf fünf und scrolle erst dann weiter.

Demnächst auf Netflix

«Orange ist der neue Häftling»

Donald Trump muss voraussichtlich nächsten Dienstag in New York vor dem Richter erscheinen und eine öffentliche Demütigung über sich ergehen lassen, bei der seine Fingerabdrücke genommen werden und sein Polizeifoto geschossen wird.

Dass Trump wegen der Schweigegeldzahlungen im Wahlkampf hinter Gitter muss, gilt als eher unwahrscheinlich. Allerdings laufen noch weit schwerwiegendere Verfahren gegen ihn, etwa wegen des gewaltsamen Sturms auf das Kapitol in Washington durch seine Anhänger. Trump könnte in den nächsten Monaten wegen weiterer mutmasslicher Straftaten angeklagt werden, was eine Haftstrafe wahrscheinlicher machen würde.



Vor etwas über einer Woche hatte Trump – fälschlicherweise und ohne Begründungen – verkündet, dass er in Kürze verhaftet würde. Spassvögel haben darauf mit KI-Software Fake-Fotos seiner Verhaftung erstellt und in den sozialen Medien veröffentlicht.

Derweil im Kreml

(oli)

Bonus: Genug von Trump? Dann hätten wir noch dies: