Trump ist angeklagt – so geht es jetzt weiter

Hier wird Trump der Prozess gemacht – und so geht es für ihn jetzt weiter

Donald Trump muss vor Gericht. Die Anklage durch eine Grand Jury setzt einen Strafprozess in Gang, der in vielen Punkten genau gleich ablaufen wird wie jeder andere. Einiges wird im Fall des EX-US-Präsidenten aber ganz anders sein.

Eine Übersicht – basierend auf dem, was bereits bekannt ist:

Die Bekanntgabe der Anklagepunkte

Wenn jemand in den USA angeklagt wird, werden die Anklagepunkte manchmal bis zum ersten Erscheinen des Angeklagten vor Gericht unter Verschluss gehalten. So auch im aktuellen Fall: Die Anklage, die die Grand Jury gegen Trump erhoben hat, ist derzeit nicht öffentlich. Ein Sprecher des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg, erklärte am Donnerstag:

«Heute Abend haben wir uns mit Herrn Trumps Anwalt in Verbindung gesetzt, um seine Übergabe an die Staatsanwaltschaft von Manhattan für die Anklageerhebung vor dem Obersten Gerichtshof zu koordinieren, die noch versiegelt ist. Sobald der Termin für die Anklageerhebung feststeht, werden wir Sie darüber informieren.»

Die erste Anhörung

Trump wird wohl in Gewahrsam genommen werden, damit Fingerabdrücke und Polizeifotos von ihm gemacht werden können.

Erste Anhörungen sind in der Regel öffentliche Verfahren, berichtet CNN. Laut dem US-Nachrichtenportal werde der ehemalige Präsident voraussichtlich am Dienstag zu seiner Anklageerhebung vor Gericht erscheinen.

Was genau beim ersten Gerichtstermin passiert, kann variieren. Da Trumps Anklage höchstwahrscheinlich nur gewaltfreier Straftaten enthält, können die Staatsanwälte nach New Yorker Recht nicht verlangen, dass er gegen Kaution festgehalten wird. Darum wird Trump wohl über seine Rechte informiert und Bedingungen für die Freilassung besprochen (wie Reisebeschränkungen oder Hausarrest), so CNN.

Trump wird darum wohl nach der ersten Anhörung den Gerichtssaal als (zumindest vorerst) freier Mann verlassen können.

Der Prozess

Bei der ersten Anhörung wird der Richter die Anklage gegen Trump verlesen. Auch die Staatsanwaltschaft und die Anwälte des Angeklagten melden sich in dieser Phase des Verfahrens zu Wort. Trump wird aufgefordert werden, sich der Anklage «schuldig» oder «nicht schuldig» zu bekennen.

Gerichtsgebäude am Foley Square in Manhattan: Hier wird sich Trump verantworten müssen. Bild: http://www.imago-images.de/

Sofern sich Trump «nicht schuldig» bekennen sollte – wovon bei ihm auszugehen ist – müsste ein Richter ein Datum für einen Prozessbeginn festlegen. Wann dieser beginnt, ist noch unklar. Wie wahrscheinlich eine Verurteilung ist, ist schwer vorherzusagen. Falls es zu einer Verteilung kommt, könnten ihm bis zu vier Jahren Haft drohen, so die «New York Post».

Was anders ist bei Trump

Trump werde Verfahren durchlaufen, die jeder andere Angeklagte auch durchlaufen müsse, so CNN. Aber sein Status als ehemaliger Präsident werde zweifellos zusätzliche Sicherheitsbedenken hervorrufen. Mit ziemlicher Sicherheit wird Trump auf Schritt und Tritt von bewaffneten Agenten des United States Secret Services begleitet werden, die für den Schutz des aktuellen, aber auch der ehemaligen US-Präsidenten zuständig sind.

New York, am 30. März 2023. Bild: keystone

Dabei muss sich der Secret Service auch mit anderen Strafverfolgungsbehörden koordinieren. Die Sicherheit im Gerichtsgebäude selbst wird wohl von Staatsgerichtsbeamten gewährleistet.

Gespräche zwischen dem Secret Service, dem US Marshals Service und dem New York Police Departmen hätten bereits begonnen, so CNN. Polizisten seien am Donnerstagabend sogar in einem internen Memo darüber informiert worden, dass sie am Freitag in Uniform und einsatzbereit sein sollten.

Ob Trump tatsächlich in Handschellen vorgeführt wird, sei momentan fraglich schreibt die «New York Times».

