Spass

Dumm gelaufen

Ihr hattet einen Job! Leute, die das Wort des Jahres nicht verstehen



«Systemrelevant» ist das Wort 2020 – 21 Leute, die den Begriff nicht verstanden haben

Das Wort des Jahres steht fest. Es ist nicht «Corona», «Covid-19», «Epidemiologe*in» oder «Pandemie». Nein, es ist «Systemrelevant».

Das Wort «Systemrelevant» wurde besonders während des ersten Lockdowns benutzt, um auf die Systemrelevanz von gewissen Berufen aufmerksam zu machen. Also Berufe, welche für die Gesellschaft wichtig sind und nicht vergessen werden dürfen.

Natürlich immer davon ausgehend, dass die Berufe auch so ausgeführt werden, wie sie sollten. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass das nicht immer der Fall ist. Getreu dem Motto «You had one Job ...» widmen wir uns heute Leuten, die ihren Job nicht allzu ernst genommen haben.

Echt jetzt? 🙈

Zum optimalen Schutz der Privatsphäre lässt sich diese Tür doppelt schliessen.

Immerhin wird das Desinfektionsmittel nicht geklaut.

Wenn es am Morgen schnell gehen muss.

Huch!

Für den Fall, dass du ungebetenem Besuch die Türe nicht öffnen willst.

Das Bild irritiert ein bisschen durch die Spiegelung: Die Türe hat einen Türspion, obwohl der obere Teil aus Glas besteht.

Fehlt nur noch das Schild: «Bitte nicht füttern!» 😅

In der Theorie eine lustige Idee, in der Praxis eher nicht. Zumindest nicht für die Kinder.

Bild: imgur

Wie heisst es so schön, manchmal steht man zu nahe am Gemälde. Hier an den Fliesen ...

An Leute mit Zwangsneurosen: Bitte schaut weg!

Nur ein Problem, wenn du kurze Arme hast.

Ja, auch hier wird es schwierig.

Wer hier wohl nicht aufgepasst hat, der Monteur oder der Maler?

So sind die Leute immerhin vor Wasserspritzern von vorbeifahrenden Autos geschützt.

Also ihr scheint's zu gefallen ...

Bild: imgur

Zum Schutz seiner Privatsphäre wurde er unkenntlich gemacht. 👍

Eine sogenannte «Fussbodenheizung».

Es wäre uns fast nicht aufgefallen.

Die Mitte, was die Mitte ist.

Es kann auch sein, dass dort jemand einfach kein Englisch spricht.

Immerhin funktioniert es. 👷‍♀️👷‍♂️

(smi)

