Spass

Dumm gelaufen

Kleider(fails) machen Leute – 25 unüberlegte Designs



Du siehst ein Kleid, probierst es kurz an und kaufst es dann – ganz einfach. Natürlich hast du es auch im Spiegel betrachtet um sicherzugehen, dass es wirklich an allen Stellen passt. Doch was passiert, wenn du, geblendet von der neuen Errungenschaft, etwas am Design übersiehst?

Es kann nämlich ganz schnell passieren, dass bei einem zweiten Blick etwas anders interpretiert werden kann. Okay, um ganz ehrlich zu sein, manchmal solltest du es eigentlich direkt beim ersten Blick sehen. So oder so bleibt dann eigentlich nur zu hoffen, dass es Menschen gibt, die einen darauf hinweisen. Denn sonst landet man plötzlich im Internet ...

Nein, es ist nicht seine Unterhose, sondern eben einer dieser Design-Fails.

Wo ist Walter?

Und dann muss die Blume auch noch rot sein ...

Die Lüftung für heisse Sommertage.

Mit viel Liebe zum Detail.

Ganz, ganz unglücklich ...

Wer hat mehr «Lob» verdient, der Designer, der Stylist oder sie für ihren Mut?

Hoffentlich macht sie irgendjemand darauf aufmerksam.

Warum es sich manchmal lohnt, ein paar Franken mehr für das Original auszugeben:

So sehen die Leute immerhin, dass es wirklich «selfmade» ist.

Ein ganz normales Hemd. Moment ...

Bei genauerem Hinsehen entdeckt man das Kamasutra. Bild: reddit

Geübte Augen erkennen in diesem Bild einen Menschen.

Diese Leoparden-Tasche ist so authentisch, sie hat sogar ein Poloch.

«Ich habe Dinge gesehen, schreckliche Dinge!»

Wie unser aller T-Shirt aussieht, nachdem wir Tomatensuppe gegessen haben.

Ist die Zunge jetzt genau am richtigen Ort oder am komplett falschen?

Ja was denn nun?

Ob Absicht oder Versehen werden wir wohl nie erfahren.

Definitiv Absicht, dennoch etwas unglücklich.

Ein Beispiel dafür, warum Designer die «Schnürlischrift» wirklich gut beherrschen sollten.

«Rope» = Seil. «Rape» = Vergewaltigung

Vermutlich ein Designer-Stück. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Die Grossmutter (siehe Spiegelung) wollte ihrem Neffen Brodie Jonas nur eine Freude machen.

Der vermutlich unglücklichste Ort für dieses «Loch» ... oder soll er bewusst betonen? 🤨

Die Blüte des Lebens.

Von wegen Frauen pupsen nicht ...

Bonus–Design–Win:

(smi)

