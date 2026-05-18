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18 irre und lustige Schilder, die uns etwas ratlos zurücklassen

Lustige und verwirrende Schilder
Bild: reddit

18 irre und lustige Schilder, die uns etwas ratlos zurücklassen

18.05.2026, 04:3518.05.2026, 04:35

Schilder sollen uns den rechten Weg weisen oder logische Anweisungen geben – normalerweise. In den folgenden Fällen ist das aber gar nicht so einfach. Immerhin bringen sie uns zum Lächeln – und hoffentlich auch dich:

Also, wenn dieses Schild wirklich das aussagt, was wir denken, dann wäre es uns eigentlich lieber, wenn das Flugzeug auch ein bisschen aufpassen würde.

Lustige Schilder, die uns ratlos zurücklassen
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Bitte keine … Brezeln runterschmeissen?

Lustige und verwirrende Schilder
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Was wohl alles unter Unnützer Aufenthalt läuft?

Lustige Schilder
Bild: instagram

Ist ja gut, wir schauen ja schon weg!

Die lustigsten Schilder, die niemand versteht
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Privates Schild. Nicht lesen.

Vermutlich wird dieser Schilderwald schon irgendwie logisch sein. Bestimmt.

Die lustigsten und verwirrendsten Schilder auf Strassen
Bild: reddit

Also: Rauchende, barfüssige Haustiere dürfen hier nicht rein, haben wir das richtig verstanden?

Lustige und verwirrende Schulder
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Fragen über Fragen ...

Lustige und verwirrende Schilder
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25 lustige und verwirrende Schilder, die auch nicht gerade Ordnung in dein Leben bringen

Das sollte vermutlich machbar sein.

Lustige und schräge Schilder
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Bitte nicht unter Wasser atmen

Wieso haben wir bloss das Gefühl, dass es keine Rolle spielt, welchen Griff man nimmt?

Lustige und verwirrende Schilder
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Für nicht gewaschene Hände
Für gewaschene Hände

Hier müssen wir wohl nicht lange raten, wo sich das Schild befindet.

Lustige und verwirrende Schilder
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Bei Windgeschwindigkeiten von über 40km/h muss unter dem Kilt Unterwäsche getragen werden

Also, besser nicht links. Gut.

Lustige und verwirrende Schilder
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Apropos Dead End ...

Lustige und verwirrende Schilder
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Spielplatz

Ein amerikanischer Hund? Dann haben wir keine Fragen mehr.

Die lustigsten Schilder, die niemand versteht
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Okay, und wofür ist denn dieses Loch da, hmmmm?

Lustige und verwirrende Schilder
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Bitte nicht deine Finger dem Pferd verfüttern

Gemeint sind wohl Keas auf Strassen in Neuseeland. Aber wieso müssen wir uns vor ihnen hüten?

Lustige und interessante Schilder
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Dieses Schild ist etwas eindeutiger. Immerhin: Keine Lieferwagen. Nur angriffslustige Vögel.

Lustige und verwirrende Schilder
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...? 😳

Lustige und verwirrende Schilder
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Wir bedienen Sie gerne von hinten. Vielen Dank, bitte fragen Sie einfach

Wie oft muss hier Schlimmes passiert sein, damit dieses Schild angefertigt wurde?

Lustige und verwirrende Schilder
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Frage zum Schluss: Wie kommt man hier wieder raus?

Die lustigsten und verwirrendsten Schilder
Bild: reddit

WIE??????

Bonus

Auch wenn das sehr sehr witzig war: Bitte nicht zu fest lachen. Nie. Draussen unter freiem Himmel schon gar nicht!

Schilder, die ratlos zurücklassen, aber auch sehr lustig sind
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Mehr Schilder-Wirrwarr:

Diese 23 Verkehrsschilder sind wie das Leben: Kompliziert und total verwirrend

(sim)

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