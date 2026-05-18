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18 irre und lustige Schilder, die uns etwas ratlos zurücklassen

Mehr «Spass»

Schilder sollen uns den rechten Weg weisen oder logische Anweisungen geben – normalerweise. In den folgenden Fällen ist das aber gar nicht so einfach. Immerhin bringen sie uns zum Lächeln – und hoffentlich auch dich:

Also, wenn dieses Schild wirklich das aussagt, was wir denken, dann wäre es uns eigentlich lieber, wenn das Flugzeug auch ein bisschen aufpassen würde.

Bitte keine … Brezeln runterschmeissen?

Was wohl alles unter Unnützer Aufenthalt läuft?

Ist ja gut, wir schauen ja schon weg!

Privates Schild. Nicht lesen.

Vermutlich wird dieser Schilderwald schon irgendwie logisch sein. Bestimmt.

Also: Rauchende, barfüssige Haustiere dürfen hier nicht rein, haben wir das richtig verstanden?

Fragen über Fragen ...

Das sollte vermutlich machbar sein.

Bitte nicht unter Wasser atmen

Wieso haben wir bloss das Gefühl, dass es keine Rolle spielt, welchen Griff man nimmt?

Für nicht gewaschene Hände

Für gewaschene Hände



Hier müssen wir wohl nicht lange raten, wo sich das Schild befindet.

Bei Windgeschwindigkeiten von über 40km/h muss unter dem Kilt Unterwäsche getragen werden

Also, besser nicht links. Gut.

Apropos Dead End ...

Spielplatz

Ein amerikanischer Hund? Dann haben wir keine Fragen mehr.

Okay, und wofür ist denn dieses Loch da, hmmmm?

Bitte nicht deine Finger dem Pferd verfüttern

Gemeint sind wohl Keas auf Strassen in Neuseeland. Aber wieso müssen wir uns vor ihnen hüten?

Dieses Schild ist etwas eindeutiger. Immerhin: Keine Lieferwagen. Nur angriffslustige Vögel.

...? 😳

Wir bedienen Sie gerne von hinten. Vielen Dank, bitte fragen Sie einfach

Wie oft muss hier Schlimmes passiert sein, damit dieses Schild angefertigt wurde?

Frage zum Schluss: Wie kommt man hier wieder raus?

WIE??????

Bonus

Auch wenn das sehr sehr witzig war: Bitte nicht zu fest lachen. Nie. Draussen unter freiem Himmel schon gar nicht!

Mehr Schilder-Wirrwarr:

(sim)