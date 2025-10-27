Lustig und verwirrend: 23 Verkehrsschilder aus der Hölle

Danke für nichts, Verkehrsschilder. Bild: reddit/watson

Diese 23 Verkehrsschilder sind wie das Leben: kompliziert und total verwirrend

Eigentlich sollten Schilder den Strassenverkehr regeln. Doch manchmal können sie für mehr Verwirrung als für Klarheit sorgen – vor allem, wenn sie in absolut übertrieben grosser Menge daherkommen, oder das Piktogramm scheinbar wenig Sinn ergibt.

Eine Kostprobe gefällig? Machen wir ein Ausfährtlein durch den Schilderwald!

Egal, welche Entscheidung du fällst, es wird die falsche sein.

Das hätte man vermutlich, vielleicht, möglicherweise einfacher regeln können.

Velofahrer sind irritiert.

Fussgänger sind irritiert.

Alle sind irritiert.

¯\_(ツ)_/¯

Ein schöner Klassiker aus dem Netz: Eine Strassensperrung hätte es auch getan.

Oder hier: Einfach stehenbleiben. Für immer.

Viele Wege führen nach Rom Montreal.

Der pure Horror für Leute mit Entscheidungsschwierigkeiten.

Parkieren in Los Angeles? Schwierig.

Abfall vom fliegenden Teppich zu schmeissen verboten!

... oder so ähnlich?

Liest man das, wenn man auf dem Autodach liegt? Dann wissen wir selbst, dass wir falsch sind.

Achtung, massiv grosse Kühe könnten deinen Wagen umschubsen.

Ob hier Halteverbot gilt? Wir sind uns nicht sicher.

Strassenschild oder Werbung für Verhütungsmittel?

Achtung

Kinder

Kein Weg hinaus​

Links ist ... irgendwas.

Auch ein eher ironisches Schild, das da im Weg steht.

Teilt die Strasse mit Fahrradfahrern

M-hm, ja, verstanden. Den Velofahrern Platz machen.

So wie dieses Schild hier.

Wenn deine bessere Hälfte sagt: Geh du nur ohne mich Party machen, es macht mir nichts aus.

Auch hier vermuten wir eine Falle.

Dieses Schild kann weniger als nichts.

Wir haben genug gesehen, ...

... zurück auf Feld eins.

(sim)

