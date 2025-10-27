trüb und nass
Dumm gelaufen

Lustig und verwirrend: 23 Verkehrsschilder aus der Hölle

Lusige und verwirrende Strassenschilder
Danke für nichts, Verkehrsschilder.Bild: reddit/watson

Diese 23 Verkehrsschilder sind wie das Leben: kompliziert und total verwirrend

27.10.2025, 04:4827.10.2025, 04:48

Eigentlich sollten Schilder den Strassenverkehr regeln. Doch manchmal können sie für mehr Verwirrung als für Klarheit sorgen – vor allem, wenn sie in absolut übertrieben grosser Menge daherkommen, oder das Piktogramm scheinbar wenig Sinn ergibt.

Eine Kostprobe gefällig? Machen wir ein Ausfährtlein durch den Schilderwald!

Egal, welche Entscheidung du fällst, es wird die falsche sein.

Die lustigsten Strassenschilder sind verwirrend
Bild: reddit

Das hätte man vermutlich, vielleicht, möglicherweise einfacher regeln können.

Verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Velofahrer sind irritiert.

Die lustigsten Verkehrsschilder
Bild: reddit

Fussgänger sind irritiert.

Die lustigsten Strassenschilder
Bild: reddit

Alle sind irritiert.

Verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Ein schöner Klassiker aus dem Netz: Eine Strassensperrung hätte es auch getan.

Verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Oder hier: Einfach stehenbleiben. Für immer.

Verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Viele Wege führen nach Rom Montreal.

Verwirrende Strassenschilder
Bild: facebook

Der pure Horror für Leute mit Entscheidungsschwierigkeiten.

Die lustigsten verwirrendsten Schilder
Bild: reddit

Parkieren in Los Angeles? Schwierig.

Verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Abfall vom fliegenden Teppich zu schmeissen verboten!

Verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

... oder so ähnlich?

Liest man das, wenn man auf dem Autodach liegt? Dann wissen wir selbst, dass wir falsch sind.

Die lustigsten Strassenschilder sorgen für Verwirrung
Bild: reddit

Achtung, massiv grosse Kühe könnten deinen Wagen umschubsen.

Die lustigsten Strassenschilder
Bild: reddit

Ob hier Halteverbot gilt? Wir sind uns nicht sicher.

Lustige Strassenschilder
Bild: reddit

Strassenschild oder Werbung für Verhütungsmittel?

Die lustigsten Strassenschulder
Bild: imgur

Achtung
Kinder
Kein Weg hinaus​

52 tatsächlich noch lustigere Schilder: Fail oder genial?

Links ist ... irgendwas.

Lustige verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Auch ein eher ironisches Schild, das da im Weg steht.

Lustige, verwirrende Schilder
Bild: reddit

Teilt die Strasse mit Fahrradfahrern

M-hm, ja, verstanden. Den Velofahrern Platz machen.

Lustige verwirrende Schilder
Bild: reddit

So wie dieses Schild hier.

Wenn deine bessere Hälfte sagt: Geh du nur ohne mich Party machen, es macht mir nichts aus.

Lustige, verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Auch hier vermuten wir eine Falle.

Lustige aber verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Dieses Schild kann weniger als nichts.

Lustige verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

Wir haben genug gesehen, ...

Die lustigsten Strassenschilder
Bild: reddit

... zurück auf Feld eins.

Lustige, verwirrende Strassenschilder
Bild: reddit

(sim)

Mehr verwirrender Verkehr:

18+ Dinge, die man beim Sex und beim Pilzlen sagen kann

Oder lieber ein lustiges Video dazu?

Dinge, die du nur kennst, wenn alle anderen schlecht Auto fahren:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent
