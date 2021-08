Spass

Fail-Dienstag

Fail-Dienstag: Die 29 lustigsten Bilder aus dem Internet



Fail-Dienstag

Rettung naht! 29 Fails, die dich den Dienstag vergessen lassen

Ihr wisst, was es geschlagen hat, wenn mein Name in der Autorenzeile rumlungert: Unsere Fail-Aficionada Madeleine weilt im sogenannten Vacay Mode. Wie immer sei es ihr in jedweder Hinsicht von ganzem Herzen gegönnt. Weile schön, liebe Madeleine.

Als wäre der «stets bemühte» Vertretungslehrer nicht schon Fail genug, so will es der Zufall, dass es dazu auch erst Dienstag (!) ist. Na ja, wenn's scheisse läuft und so ... Immerhin läuft es bei anderen noch verschissener. Und das soll uns nun erfreuen. Es gilt also, keine weitere Zeit mehr zu verlieren. Los geht's!

Beginnen wir mit:

Gut, Schirmhandhabung stand vermutlich nicht im Stellenbeschrieb als Premieminister ... ¯\_(ツ)_/¯

Du kannst nicht mit dem Kopf durch die Wand. Aber mit dem Roller eben schon.

Wenn der Dienstag eine Nuss wäre:

Wie ging das Sprichwort schon wieder? Wenn's scheisse läuft, läuft's ...?

Um ehrlich zu sein, sah das Sandwich ohnehin recht dürftig aus.

Ein alter Klassiker, der in seiner Fail-Anatomie jedoch nur selten übertrumpft wird:

Fair? Nein. Verdient? Nein. Nachvollziehbar? Nein. Vielleicht gerade darum so grossartig.

Wenn du «nur noch kurz» den Müll rausbringen willst:

Vertrauen beruht ja bekanntlich auf Gegenseitigkeit ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Klingt fair.

«Verkauf von Tabakwaren nur an Personen, die vor dem oder am 01.01.2019 geboren worden sind.»

Nachschub gefällig?

Ich probier's mal mit ... Ersterem?

Bild: reddit

«Rückt näher zusammen, wir wollen, dass die Leute es wirklich verstehen!»

«Behalten Sie Social Distancing bei.»

Na ja, anders zu denken ist ja schon cool und so, aber manchmal ist es auch nicht nötig.

«Denke über bisherige Grenzen hinaus.»

Bild: reddit

Top-Angebot! Jetzt zugreifen!

«Gratis Covid auch für Laufkundschaft.»



Falls du dich je gefragt hast, wieso sich Bananenhalter nicht grossflächig durchgesetzt haben, könnte das hier die Antwort darauf sein:

Input für das nächste Huberquiz:

«Kennst du diese bekannten Logos auch ohne Farbe?»

Berichten zufolge ist die Verfolgungsjagd immer noch im Gange.

«Paletten gesucht.»

Falsch ist es ja nicht, richtig aber auch nicht.

«Installiert am/an: Der Decke.»

«Bring doch noch einen passenden Spruch an der Toilettenwand an.»



«Irgendeinen?»



«Irgendeinen.»

«Das Abenteuer erwartet dich.»

«Wir können uns auch nicht erklären, wieso der ‹Drive Thru› nicht rentiert, Boss.»

YEAH. COOL. BRO.

Ich bin zwar nur ein Wurm, aber du bist auch nicht mehr als eine Schildkröte. 😤

Ein klassischer Worst Case. 👌

Der Grund, wieso wir uns vor dem Essen die Hände und nicht die Füsse waschen:

Seit wann ist «Netflix and Chill» olympisch?

Wenn du keinen Bock mehr auf Arbeit hast und einfach verschwindest:

Gönn dir.

Adiéwohl mit'nand.

Bonus-Win

Zum Abschluss noch ein Relationship Goal 😍

