Fail-Dienstag

Neue Woche, neue Fails! Hier gibt's die 29 lustigsten Bilder und Gifs der Woche

Es gibt solche Tage, an denen will der Redaktorin einfach kein passender Einstieg für den Faildienstag einfallen. Lenken wir also schnell ab und verweisen stattdessen auf das heutige Menü: Es gibt Gifs, die dich auf den kalten Winter einstimmen und solche, die dich aufs Leben vorbereiten sollen. Dazu kredenzen wir ein paar lustige Bilder, und zum Dessert gibt es –wie üblich – den Win der Woche.

Legen wir los!

Beginnen wir mit: einem Lifehack, der dein Leben verändern könnte

So siehst du bei Minustemperaturen garantiert wieder aus dem Fenster. ☝🏽

Na gut, probieren wir es anders.

Nicht ihr Tag.

Die Wiedergutmachung gibt's beim Bonus-Win am Schluss.

Manchmal klappt's. Manchmal lernt man. Wir alle sind voller Träume, Visionen, Talenten und Ideen; und nur weil etwas nicht sofort klappt, muss es noch lange kein Fail sein. Die Welt ist ein Ort, an dem es unendlich viele Möglichkeiten gibt und wir möchten, dass du so viel wie möglich erkundest.

Und nun zurück zu den Fails...

Allez-hop!

Dieb des Tages.

Ein kurzer für zwischendurch.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Mmmmh ... lecker Kaffeekapsel.

Irgendwie süss. :-)

Was ist hier gerade passiert?

Uh, okay, der könnte ein bisschen wehtun beim Hinschauen.

Klicken auf eigene Gefahr.

Sie merkt es möglicherweise erst morgen.

Tipptipptipptipptippeldi ...

Nur noch schnell ein schönes Bild für Insta machen ....

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Seht euch nur diese Traurigkeit an.

Alternative Bildüberschrift: Wenn sich bärtige Männer rasieren.

(Bitte töte mich.)

Fail ist, wer – wie ich – viel zu lange braucht, um zu verstehen, was hier zu sehen ist.

Das Menü ist jetzt auf dem Bildschirm, Boss.

Inseraten-Talk des Tages.

Kind haben wir nicht, aber vielleicht darf es ein Akku-Ladegerät sein?

Eigentlich ein Win: Eine Fahrt, zwei Lieferungen.

Adam Levine hat fürs Promo-Foto für «The Voice» seinen eigenen roten Teppich mitgenommen.

Das ist noch gut, das kann man noch auf Tinder tun.

Tschauli!

Apropos Tinder, hier kommen ein paar lustige Profile:

Hab den Clubnamen und das Logo fertig gestaltet, Boss.

Dafür sieht er jetzt immerhin aus wie David Beckham. Oh.

Mann, der 23'000 Pfund ausgegeben hat, um wie David Beckham auszusehen, ist jetzt 16'000 Pfund im Minus.

Süsses Bambi, liebes Ba-

Und so akkurat!

Achtung, Ba-

Wer ist schlauer: Doggo oder Mensch?

Alt, aber Jesus:

Und der hat ja schliesslich bald Geburtstag.

Was könnte passieren, wenn man in der Nachbarschaft einen Baum fällt?

Uuuuund ...

Und tschüss!

Bonus-Win

Soooooo geschmeidig. <3