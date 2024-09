21+ Tweets, die eine Höllenwoche perfekt auf den Punkt bringen

Professor Varwick hatte in Zweifel gestellt, dass es sich bei «Lena Berger» um eine echte Person handelt. Daraufhin trat die Frau, die wegen der Attacken bei X anonym bleiben will, mithilfe eines bekannten Anwalts den Existenz-Beweis an.

Der YouTuber Johnny Harris hat das kleine Land besucht, das in Teilen von Russland besetzt ist, sich aber europäisch fühlt und zu Europa gehören will.

Puh, was für eine Höllenwoche! Zur gebührenden Abrundung servieren wir dir eine Auswahl an vergnüglichen (oder gar lustigen) Social-Media-Postings.

Trump findet anerkennende Worte für Putin – Selenskyj versucht Situation zu retten

Der republikanische Präsidentschaftskandidat trifft in New York den Präsidenten der Ukraine. Wolodymyr Selenskyj will über seinen «Siegesplan» sprechen. Donald Trump aber strebt einen schnellen Verhandlungsfrieden an.

Donald Trump kann nicht anders. Als der republikanische Präsidentschaftskandidat am Freitag in einem schmucklosen Sitzungssaal im Trump Tower in Manhattan den Präsidenten der Ukraine empfing, da überschüttete er nicht nur Wolodymyr Selenskyj mit Lob. Der amerikanische Ex-Präsident fand auch anerkennende Worte für den Erzfeind des Ukrainers. «Ich habe auch eine sehr gute Beziehung zu Präsident Putin», sagte Trump über den im Westen gemeinhin geächteten Staatschef von Russland.