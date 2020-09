Spass

Fail-Dienstag

Du willst es doch auch! 27 lustige Bilder und Gifs für die pure Freude am Dienstag



Fail-Dienstag

Du willst es doch auch! 27 lustige Bilder und Gifs für die pure Freude am Dienstag

Der erste Tag der Woche ist für die meisten von euch schon durch, einen Tag haben wir schon geschafft. Und das beutetet: Heute ist FAIL-DIENSTAG!

Heute mit besonders vielen Bildern, weil ... Nun ... Das Internet hatte diese Woche vor allem lustige Bilder auf Lager.

Wir freuen uns aber über jedes Gif in den Kommentaren.

Beginnen wir also mit einem Bild.

Der Fail bist du, wenn du Dinge siehst, die gar nicht da sind. :)

Aber nun zum ersten Gif:

So flauschig. So tollpatschig.

Wir sind uns sicher, jemand hat ihn danach rausgeholt.

Es geht ihr gut. Sie ist nur hässig.

Zeit für ein bisschen Sport.

Klimmzüge for ever. (Wait for it.)

Wir lachen nicht über Golf-Profis.

gif: instagram

Du darfst lachen. Er selbst findet es ja auch sehr amüsant.

3 ... 2 ... 1 ...

Und deswegen, liebe Kinder, tragen wir beim Velofahren einen Helm.

Der herzigste Fail der Woche.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...



Bild des Jahres.

Tja.

Affen bitte nicht füttern. Ansonsten:

Eines meiner Lieblingsbilder für immer:

Hühü.

Eigentlich bräuchte es mal ein ganzes Listicle mit Spongebob-Spielsachen, die aussehen, als kämen sie direkt aus der Hölle.

Wir erinnern uns an letzte Woche ...

Passend dazu eine kleine Slideshow.

Unten geht's weiter mit den Fails ...

Nüüü, so duhm!

Fast.

bild: Reddit

Fancy Bett aus der Zukunft – Internet vs. Reality:

Nicht der beste Name für ein Restaurant.

Neulich in ... Kanada?

Ew. 😂

Warum ein Abstand in einem Satz wichtig sein kann.

«Penis kaputt. Bitte Finger benutzen.»

Ihr Leben hängt am seidenen Faden.

Nicht sicher, ob dieses Design wirklich so durchdacht ist.

Hoppla.

Alt, aber gut: Dieser Denkfehler

Ok, tschüss!

Bonus-Win

Wie geil!

Wöchentliche Erinnerung:

Das war ja ganz nett bis hierhin. Aber eigentlich geht die Party jetzt erst los!

Wenn du jetzt noch dein Lieblings-Gif der Woche in die Kommentare lädst, wird alles gut. Es kann natürlich auch ein Bild sein. Oder ein Win, oder ... du weisst schon. Denn wenn der Faildienstag jetzt zu Ende ist, bedeutet das, dass wir alle wieder zurück an die Arbeit müssen. Und das willst du doch nicht. Das will niemand.

