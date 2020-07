Halt! Erst die lustigsten Fails der Woche schauen – dann alles andere

Spass

Was beschert uns in der Früh eigentlich Glücksgefühle? Ist es das Gipfeli am Morgen oder der erste Kafi? Aber da heute Faildienstag ist, müssen wir uns diese Frage eigentlich auch nicht stellen.

Getreu dem Motto: Lebe lustig, lebe froh, schau die Fails jetzt sowieso.

Nicht. Rennen. gif: via Complex

Wenn du dir eigentlich gute Laune vorgenommen hattest: gif: keepgif

Konzentration.... Konzentration ... gifL: reddit

Noch mehr Konzentration! gif: reddit

Da Campen gerade so angesagt ist: gif: Reddit

Alt, aber Lieblings-Gif. gif: Reddit

Aus der Sparte «Gifs, die vermutlich viel zu früh endeten»: gif: reddit

Win-Fail in Zeitlupe. gif: Reddit

Gott straft sofort. Und er war wohl aus dem Takt. gif: reddit

Das erinnert uns ein bisschen an das hier: gif: reddit

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Immerhin ist es Olivenöl. 😉 bild: reddit

Alt aber gut: Bald explodiert er. bild: reddit

2020 als Bild. bild: reddit

Was stimmt mit diesem Kuchenstück nicht? bild: reddit

Ich hab das Huhn, ich hab das Huhn!!! bild: reddit

Klicke nur, wenn du wissen willst, wie SÜSS Kinder sind. bild: reddit

Hab die Türe montiert, Chef! bild: reddit

Passend dazu: Ein Gif. gif: reddit

Die Amis erfahren das Geschlecht ihres Babys gerne mal über zerplatzte Ballone. Diese beiden werden es wohl nie erfahren ... gif: reddit

Alt, aber Drohnen-Fail. gif: reddit

Und tschüss... Telefon. gif: Reddit

Bonus-Win

Oh-oooh ... Es hat magische Kräfte. gif: keepgif

Und nu?

Jetzt (und nur jetzt) hast du die einmalige Chance, diesen Faildienstag mit noch besseren Fails und Wins in Form von Gifs und Bildern aufzuhübschen. Wir freuen uns!

x

