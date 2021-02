Spass

Corona müde? Hier sind 26 Fails und Memes für den ultimativen Kick!



Müde? Hier sind 26 Fails für den ultimativen Energie-Kick!

Sich zu motivieren ist aktuell nicht leicht. Entweder weil du alleine zuhause im Homeoffice sitzt, oder weil du schon lange mal wieder gerne in deine Lieblings-Pizzeria gehen würdest.

(Mmmmh ... Pizza ....)

Aber machen wir doch einen Deal: Du schaust dir den FailDienstag an und postest deinen Input unten hin, und DANACH machst du dich an die Arbeit.

Deal? Deal!

Beginnen wir mit: diesem schönen Fitness-Influencer-Fail

gif: via instagram

Es geht den Hunden gut, es geht den Hunden gut!

Noch so ein Internet-Trend?

Ein kleiner Reminder, dass wir nicht über Kinder lachen:

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Der Golf-Fail der Woche:

Aus der beliebten Reihe «Was ist hier gerade passiert?»:

Das nächste Mal täte ich einen Haargummi empfehlen.

«Wenn du einen Chiropraktiker brauchst, ihn dir aber nicht leisten kannst»

Und hier: K wie Karma.

Kinder sind böse ja sooo herzig:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Grund, warum ich gerne High-waist-Hosen trage:

Damit wir auch heute wieder etwas gelernt haben. Danke, Google-Übersetzer.

Dienstage be like: bild: reddit

Süss. :)

Im Falle, dass du den noch nicht kennst:

Falls noch jemand ein Valentinstags-Geschenk braucht:

Hab den Lichtschalter angebracht, Boss!

¯\_(ツ)_/¯

Dort hat der Stecker wenigstens gehalten. Im Gegensatz zu diesem hier:

Design-Fails wie diese machen mich rasend-d-d!!!!!

Passend dazu eine Slideshow.

Unten geht's weiter ...

Diese Bilder zeigen, dass auch Architekten und Designer mal einen schlechten Tag haben

Katzen-Liebhaber hassen diesen Trick:

Grosse Menschen haben viele Vorteile. Dachschrägen sind keine davon.

Die Anzeige der Woche:

Irgendetwas ist hier komisch ... 🤔

Immerhin trägt sie eine Maske!

via twitter

In der Tat: schickes Boot.

Alt, aber gut:

Das lustigste Gif der letzten Woche, eingereicht von User «Zwei Tote kämpfen um ihr Leben»:

gif: user-input

Tschüssiii!

Bonus-Win(s)

Dieser Mops hat gerade mit voller Absicht einen Penis in den Schnee gezeichnet.

Oh, noch ein Win! Noch ein Win! gif: video

Quasi noch ein Win: Hier, das Video der Woche:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Wenn ihr alle ganz artig und fleissig seid und noch ein paar Fails und Wins in die Kommentare postet, haben wir alle noch etwas zu lachen und müssen nicht zurück an die Arbeit. Wäre das nicht schön? Also los! Beglückt mich mit euren Lustigkeiten! :)

