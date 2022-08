Fail-Dienstag

Zum Glück, es gibt sie noch! FAILS! Hier kommen die 28 besten der Woche

Sergio Minnig Folgen

Es war an einem milden Montagmorgen in der watson-Redaktion, irgendwo in Zürich-West:

Sir Gio*: «Hey, Madelyne! Wie waren deine Ferien?»



Madelyne*: «Es war toll, aber dementsprechend wenig Bock habe ich heute auf die Arbeit ...»



Sir Gio: «Verstehe ich. Ich bin heute auch null motiviert. Aber jemand muss noch den Fail-Di für morgen machen. Sonst motzt Moh* wieder.»



Madelyne: «Ja, das stimmt ... Ach, komm, machen wir es doch zusammen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Nicht wahr?»



Sir Gio: «Aight, dann schreibe ich schon mal die Einleitung.»

*die Namen wurden bewusst durch die Redaktion bis zur Unkenntlichkeit geändert.

Das ist natürlich Mumpitz. Wir freuen uns schon seit Wochen, den Fail-Di zusammen machen zu dürfen. 😍

Und hier sind sie nun also, die besten Fails der vergangenen Woche.

Beginnen wir mit: Enkel-Zeit.

Weiter geht's mit dieser fast akrobatischen Meisterleistung.

Keine Sorge, es geht ihm gut. Auf dem kompletten Video sieht man, dass er sich vor allem erschrocken hat.

Vor dem Abstieg einfach noch gemütlich fünf Minuten ausruhen.

Ein denkbar schlechter Zeitpunkt für einen Krampf …

Es ging dann aber zum Glück noch gut aus:

Video: watson/nico bernasconi

Und du? Dabei?

Ein echt frecher Coupe!

Ob es auch bald zum Kultklassiker wie «Der Football in die Leisten» wird?

Das ist übrigens der erwähnte Klassiker:

Das ist dann auch genug Natur für heute.

Wichtig, dass sie vorher noch geschüttelt hat.

«So, der Chefin noch schnell ein Video senden, dass alles funktioniert, und dann ist Feierab... ogh oh!»

Wenn du vergisst, dass du bei deiner Familie bist und nicht bei deinen Freundinnen.

Und hast du den Hund gesehen, der versucht, ein Stück Kuchen zu ergattern? 🥰

Das hätte auf so viele Arten noch blöder ausgehen können. 😅

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Bitte keine Schwangeren anpupsen!

Jetzt reisst euch halt mal zusammen!

Oder hier:

Die Schlagzeile, beziehungsweise der Mugshot, der Woche:

Ein Klassiker unter den Hochzeits-Karten.

«Dieses Foto, das mein Vater von mir auf dem Machu Picchu gemacht hat.»

Was uns daran erinnert, dass Ferien nicht immer nur schön sind. Ein paar miese Eindrücke gibt's in der Slideshow:

1 / 17 15 Szenen, die zeigen, dass Ferien nicht nur schön sind

Shit.

¯\_(ツ)_/¯

Erfrischung für zwischendurch?

Zieht euch mal diese hinterlistige Fratze rein!

Immerhin haben sie das Endergebnis auf Video:

Ein klassicher Win-Fail. Aber wessen Spieler gilt denn jetzt als Punkter?

Die Katze hat nun vermutlich auch ein Trauma ... 😅

Er war dem Unheil einen Schritt voraus.

Sorry fürs Quetsch-Format. 🤷‍♂️

Wie in einem Splatter-Film.

Natürlich darf so ein typischer Fail nicht fehlen:

Damit hast du nicht gerechnet, gell? 😉

Das Bildungssystem ist auch nicht mehr das, was es mal war.

Und tschüss!

Bonus-Win

Natürlich hat er seinen Kollegen gesagt, dass das Absicht war.

Und weil du bis hierhin geschaut hast, kommt jetzt noch ein ...

Bonus-Bonus-Win:

Und jetzt du: Poste deine gesammelten Fails in die Kommentarspalte! Wir freuen uns darauf!

Und hier noch das Video der Woche: