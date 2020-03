Spass

Die 21 lustigsten Fails, um dich daran zu erinnern, dass du Fails liebst



Die 21 lustigsten Fails, um dich daran zu erinnern, dass du Fails liebst

Was hat das Internet denn diese Woche in Sachen Lustigkeiten ausgespuckt? Willkommen beim Fail-Dienstag – das einzige Format, das dir das Gefühl gibt, nicht der einzige Trottel auf dieser Welt zu sein.

Viel Spass!

Beginnen wir mit: seinem Gesichtsausdruck am Schluss. gif: reddit

Nur noch ein schönes Video für Instagram ... gif: reddit

Wenn du etwas verbessern willst: gif: reddit

Das hätte ins Auge gehen können. Ist es aber nicht – also lachen wir drüber. gif: gfycat

Haben wir schon nicht nicht über Kinder gelacht heute? gif: reddit

Die Konstruktion der Woche: gif: reddit

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Awww, ich wollte schon immer mal das Knie sein! bild: reddit

Du bist der Fail, wenn du hier einen Penis siehst. bild: imgur

Es sass keiner drin. Trotzdem Mist. bild: reddit

Sie, Ömi, Ihr Haar brennt! bild: reddit

Ich wusste es. 😑 bild: reddit

Heutiger Fail aus der Schweiz. bild: reddit

Merci fürs Übersetzen. Cool. bild: reddit

Okay, das war aber auch fies: gif: reddit

Alt, aber grausam: gif: reddit

Alt, aber jö: gif: reddit

Apropos Hund: Wir sind sicher, es geht ihm gut! gif: reddit

Bonus-Win

Der Lifehack der Woche: Was man mit einem Zugbillett alles machen kann gif: reddit

Halt, das war's schon? Das kommt ganz auf dich an! Poste deinen Lieblings-Fail in Form von Bild oder Gif in die Kommentare und sorge dafür, dass der Fail-Dienstag NIEMALS endet!

