Bild: reddit/watson

Billige Produktfälschungen hören nie auf, lustig zu sein: der Beweis in 33 Bildern

Falls du in den Ferien nicht zufälligerweise irgendwo warst, wo es solche Lustigkeiten auf dem Markt zu betrachten gab, präsentieren wir dir hier: eine neue Ausgabe der weltweit witzigsten Produkt-Fälschungen, die derart dreist und lustig sind, dass wir sie allesamt haben wollen. Und gleich auch du!

Gefälscht – aber irgendwie cool, oder?

Woddy aus «Toy Stooy 4» vermisst seinen ikonischen Hut.

Er scheint schon etwas säuerlich zu sein.

Bild: reddit

Collab des Jahres: Diesen Film würden wir uns sowas von anschauen.

Oh.

Wer hat bloss dieses Prinzessinnen-Frühstück designt?

Die Damen kommen uns bekannt vor, aber auch irgendwie nicht.

Bild: reddit

Der Name gefällt uns irgendwie besser als der originale.

¯\_(ツ)_/¯

Würdest du?

Nur eine von vielen grossartigen Uno-Fälschungen.

Hier kommen ein paar mehr (für später):

Yellow, was haben sie mit dir gemacht?

Kitty ist jetzt erwachsen und würde gerne mit «Cat» angesprochen werden.

Heute Mittagessen bei HotDognald's?

Wir wären dabei!

Bei dieser Szene in «Frozen» müssen wir wohl gerade eingenickt sein.

Eigentlich ist der Name doch sehr prägnant.

Im Gegensatz zu «Twister».

Favorit: Peepi.

Mit einem kleinen Penis Flösslein auf dem Häkchen. Süss.

Halt, diesen Esel kennen wir doch irgendwo her!

Genau so schreibt man doch das Original, oder?

Pikachus viel zu langen Beine sind minimal verstörend.

(Von dem seltsamen Plüsch-Baby rechts wollen wir gar nicht erst anfangen.)

OKAY, HALT, DAS REICHT!

Original Chbistian Bio aus Raris.

Spi ... Spidey ... geht es dir gut?

Giant Size > Large Size.

Sorry, Froot Loops.

Ob das Ergebnis der Rechnerei auch verfälscht ist? Das wäre bei der Buchhaltung eher ungut.

Wie diese Superhelden halt so heissen.

Dbapdool & Wolvbrlne.

Bild: reddit

Da wird Tiffany aber Augen machen.

Apropos Schuhe. Der gestifelte Kater heisst jetzt ...

Puss AND Boots.

Kann man kaum vom Original unterscheiden.

Wer hat früher schon nicht mit Barnie gespielt?

Wir wussten nicht, dass Whatsapp ein zweites Standbein nötig hat, aber bigoscht.

Hauptsache, der Game Boy funktioniert wieder.

Und zum Schluss: das Superhelden-Duo des Jahres!

When he arrives Enemy runs away. <3

Weitere absurde Lustigkeiten gibt es hier:

(sim)

