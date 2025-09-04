Billige Produktfälschungen hören nie auf, lustig zu sein: der Beweis in 33 Bildern

Wolkenfelder, kaum Regen15°
33 billige Produktfälschungen, die nie aufhören, lustig zu sein

Bild: reddit/watson
Bild: reddit/watson

04.09.2025, 04:5404.09.2025, 04:54
Falls du in den Ferien nicht zufälligerweise irgendwo warst, wo es solche Lustigkeiten auf dem Markt zu betrachten gab, präsentieren wir dir hier: eine neue Ausgabe der weltweit witzigsten Produkt-Fälschungen, die derart dreist und lustig sind, dass wir sie allesamt haben wollen. Und gleich auch du!

Gefälscht – aber irgendwie cool, oder?

Bild: reddit
Bild: reddit

Woddy aus «Toy Stooy 4» vermisst seinen ikonischen Hut.

Bild: reddit
Bild: reddit

Er scheint schon etwas säuerlich zu sein.

Bild: reddit
Bild: reddit

Collab des Jahres: Diesen Film würden wir uns sowas von anschauen.

Bild: reddit
Bild: reddit

Oh.

Bild: reddit
Bild: reddit

Wer hat bloss dieses Prinzessinnen-Frühstück designt?

Bild: reddit
Bild: reddit

Die Damen kommen uns bekannt vor, aber auch irgendwie nicht.

Bild: reddit
Bild: reddit

Der Name gefällt uns irgendwie besser als der originale.

Bild: reddit
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Bild: reddit
Bild: reddit

Würdest du?

Bild: reddit
Bild: reddit

Nur eine von vielen grossartigen Uno-Fälschungen.

Bild: reddit
Bild: reddit

Hier kommen ein paar mehr (für später):

Unglaublich (lustig): 26 irre Uno-Fälschungen
Yellow, was haben sie mit dir gemacht?

Bild: reddit
Bild: reddit

Kitty ist jetzt erwachsen und würde gerne mit «Cat» angesprochen werden.

Bild: reddit
Bild: reddit

Heute Mittagessen bei HotDognald's?

Bild: reddit
Bild: reddit

Wir wären dabei!

Bei dieser Szene in «Frozen» müssen wir wohl gerade eingenickt sein.

Bild: reddit
Bild: reddit

Eigentlich ist der Name doch sehr prägnant.

Bild: reddit
Bild: reddit

Im Gegensatz zu «Twister».

Favorit: Peepi.

Bild: reddit
Bild: reddit

Mit einem kleinen Penis Flösslein auf dem Häkchen. Süss.

Bild: reddit
Bild: reddit

Halt, diesen Esel kennen wir doch irgendwo her!

Bild: reddit
Bild: reddit

Genau so schreibt man doch das Original, oder?

Bild: reddit
Bild: reddit

Pikachus viel zu langen Beine sind minimal verstörend.

Bild: reddit
Bild: reddit

(Von dem seltsamen Plüsch-Baby rechts wollen wir gar nicht erst anfangen.)

OKAY, HALT, DAS REICHT!

Bild: reddit
Bild: reddit

Original Chbistian Bio aus Raris.

Bild: reddit
Bild: reddit

Spi ... Spidey ... geht es dir gut?

Bild: reddit
Bild: reddit

Giant Size > Large Size.

Bild: reddit
Bild: reddit

Sorry, Froot Loops.

Ob das Ergebnis der Rechnerei auch verfälscht ist? Das wäre bei der Buchhaltung eher ungut.

Bild: reddit
Bild: reddit

Wie diese Superhelden halt so heissen.

Bild: reddit
Bild: reddit

Dbapdool & Wolvbrlne.

Bild: reddit
Bild: reddit

Da wird Tiffany aber Augen machen.

Bild: reddit
Bild: reddit

Apropos Schuhe. Der gestifelte Kater heisst jetzt ...

Bild: reddit
Bild: reddit

Puss AND Boots.

Kann man kaum vom Original unterscheiden.

Bild: reddit
Bild: reddit

Wer hat früher schon nicht mit Barnie gespielt?

Bild: reddit
Bild: reddit

Wir wussten nicht, dass Whatsapp ein zweites Standbein nötig hat, aber bigoscht.

Bild: reddit
Bild: reddit

Hauptsache, der Game Boy funktioniert wieder.

Bild: reddit
Bild: reddit

Und zum Schluss: das Superhelden-Duo des Jahres!

Bild: reddit
Bild: reddit

When he arrives Enemy runs away. <3

Weitere absurde Lustigkeiten gibt es hier:

(sim)

