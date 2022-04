Fail-Dienstag

Hier kommen 25 lustige Fails für lustige Laune

Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Dienstag der anstrengendste Arbeitstag der Woche ist? Am Montag sind wir alle mehr oder weniger vom Wochenende erholt, doch am Dienstag fängt die harzige Arbeitswoche so richtig an – und wir sind alle froh, wenn wir ein bisschen Ablenkung vom stieren Alltag haben.

Und das ist der Grund, liebe Freunde, warum der Faildienstag ein Faildienstag ist.

Schon wieder was gelernt. Toll, nicht?

Also, her mit den Fails!

Spaaaaaaaaass:

Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal ein Fischer-Fail?

Feuerübung für zwischendurch:

Und du? Dabei? Fail-Dienstag

Wenn beim Bowlen nur noch Bescheissen hilft.

... und nicht mal das mehr funktioniert.

Passionierte Golfer hassen diesen Trick:

Was könnte passieren, wenn ...

Wir lachen nicht über ...

WTF?!

Eine Runde Tequila für alle!

Der traurigste Fail der Woche:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Ein Versuch war's wert ...

«Nur [für] Hunde, keine Möwen»

Wir lachen nicht über Kinder in der Achterbahn.

Das ist vieles, aber bestimmt kein schlechter Deal:

Hab das Auto umlackiert, Chef.

Alle User mit leichtem Humor lachen in 3 ... 2 ... 1 ...

(Ich habe auch mehr gelacht, als man als Erwachsener sollte.)

«Comfortable».

Rauchen erwünscht, aber bitte leise:

«allowed» ≠ «aloud».

Und, wie war das Konzert gestern Abend?



Kommen wir nun zu den Schlagzeilen: Fast wäre es ein Win geworden ...





Freund, der sich mit 35 Frauen verabredete und jeder einen anderen Geburtstag nannte, um regelmässig Geschenke zu erhalten, wird in Japan wegen Betrugs verhaftet.

Wenn du nach der Goa-Party noch zum «Mäc» gehst:

Ok cool.

Bitte den Lichtschalter nicht ausschalten. Er bedient auch den Lift.

Quote der Woche:

...?!

Und hier die Liebesbekundung des Tages:

Wie die Angebetete wohl heissen mag?

Alt, aber gut: versautes Ampelmännchen

Fertig machen zum Schlussspurt!

Und tschüss!

Es geht ihr bestimmt gut, es geht ihr wahrscheinlich gut.

Bonus-Win

Und hier ein besonders fluffiger Win, weil wir diese Art von Therapie alle vertragen könnten ...

Bonus-Bonus-Win

Ok, ok, das war kein klassischer Win. Deshalb hier noch einer:

Gruselig, oder?

Und hier das Video der Woche:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

