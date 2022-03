Fail-Dienstag

Brauchst du was zum Schmunzeln? Hier kommen 28 lustige Bilder und Gifs zum Dienstag

Beginnen wir mit einer guten Nachricht: Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang!

Oder wie unsere amerikanischen Kollegen sagen würden:

Hell Spring!

Da wir sonst keine guten Neuigkeiten zu verkünden haben, gehen wir doch direkt zu den spassigsten Fails der Woche über:

Beginnen wir mit: einem unschuldigen Hamster.

Es geht ihm gut, es geht ihm ... Gut? :)

Aber jetzt geht's rund!

Easy, hat keiner gesehen.

Weiter geht's ...

Schon abonniert? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Upsi.

Was ist hier gerade passiert?

Hihi.

Eine Runde Achterbahn, gefällig?

Oh ja, lasst uns mal einen sauteuren Helikopter im Haus testen:

Ungutes Timing.

Cheers!

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hab den Veloweg gebaut, Chef!

Drum schreien die auch immer so ...

(Für später:)

Genau!

«Girls, hört auf Harley Davidson-Shirts zu tragen, wenn ihr seine Musik nicht hört.»

(Ev. fake, aber sehr lustig.)

Den Richter wird's freuen.

Hallo du!

Da ist man dann wenigstens wach am Morgen:

Fail oder Win? Dieses verkehrt aufgehängte Bild in einem Fastfood-Restaurant.

In der Slideshow: 26 Designs, die nicht komplett durchdacht wurden

Unten geht's weiter mit dem Fail-Dienstag ...

1 / 132 26 Designs, die nicht komplett durchdacht wurden quelle: reddit

Wer findet den Fehler?

Kunst!

Mehr Kunst, die beim Hinsehen weh tut:

Wenn du denkst, es könne nicht mehr schlimmer kommen, kommt: abgepackte Erdnussbutter.

¯\_(ツ)_/¯

Zurück zu den Gifs ...

Alles gut, hab alles im Griff!

Trotz gechillter Katze: Bitte nicht nachmachen, k?

Dog.exe has stopped working.

Alt, aber gut:

Wir lachen nicht über von Spider-Man traumatisierte Kinder.

Und tschüss!

Bonus-Win

Was ein toller Elefant! <3

Und jetzt du!

Niemand will zurück zur Arbeit! Also poste deine lustigsten Bilder und Gifs in die Kommentare, damit wir uns noch etwas vor unseren Aufgaben drücken können. Merci! 🌻

Noch ein bisschen Faildi aus dem Archiv schauen? Sehr gerne: