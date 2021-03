Spass

Fail-Dienstag

Ablenkung von Corona? Hier kommen die 23 lustigsten Fails der Woche



Fail-Dienstag

Hey, du! Hier kommen die 23 lustigsten Fails der Woche 😁

Wie schön, wie wundervoll, dass du auch heute wieder da bist. Und wir versprechen dir, dass du es nicht bereuen wirst.

Labern wir nicht lang drumherum: Geben wir uns die pure Dröhnung lustiger Fails!

Und los!

Beginnen wir mit: diesem Schmuckstück.

Eines meiner Lieblings-Gifs der Woche (Man achte auf den Fahrer):

Wenn ein Kumpel in Nöten ist, muss geholfen werden.

Labrador hat gehulft.

Hü. Hü. Hühühü.

Apropos: Wann ist endlich wieder Sommer?

Eigentlich war Papis Training auf dem Laufband eine gute Idee. Eigentlich.

Wieso du eventuell nicht in der Küche skateboarden solltest.

Fast wäre es ein Win geworden. Fast.

via instagram

Fast ein Win. Die Reaktion des Geburtstagskindes ist einfach unbezahlbar ...

via instagram

Nicht sicher, ob Win oder Fail?!

Es geht ihr gut, geht es ihr gut?

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Ganz klar, hier war ein Dienstag am Werk:

Bitte Kinder den Krokodilen verfüttern, merci.

Wenn du noch am Tatort einschläfst.

Es ist nicht tot, nur vollgefressen ...

Inserat des Tages:

Wieder eine Puppe, die dich in der Nacht töten (und zu einem Kleiderbügel verarbeiten) wird.

Keine Sorge! Er will nur spielen!

Okay, Entschuldigung, aber .... WIE BITTE?

If no tw tw hen? ¯\_(ツ)_/¯

Masken-Fail der Woche:

via twitter

Und hier ein paar Werbe-Fails.

Wenn das meine Freundin wäre, täte ich mal dem 144 anrufen, glaub.

Karen, geht es dir gut?

Diese Dusche ist so toll, da wird sogar das Genick weich.

Unguter Platz für eine Werbung.

Zurück bei den Gifs ...

«Skifahren macht Spass», haben sie gesagt ...

Und hier noch das User-Gif der Woche:

Bild: comments

Vielen Dank, The oder ich!

Alt, aber gut:

Oh, hier noch ein Liebling der Woche:

Und tschüss!

Bonus-Win

Wenn die Kamera EINMAL festhält, dass du einen Win geschafft hast:

Und jetzt du!

Wir sind heute nicht früh aufgestanden, damit du plötzlich nach dem Durchscrollen des Faildienstags wieder schwuppdiwupp zurück an die Arbeit / ins Bett gehst. Mitnichten! Der Spass fängt doch jetzt erst an! Poste deine Fails und Wins in die Kommentare. Wir freuen uns alle sehr!

Erst aber noch das Video der Woche, für alle Neunzigerjahre-Kinder unter euch:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

