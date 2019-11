Spass

TV-Serie Friends: 12 Requisiten, die du bald kaufen kannst



12 «Friends»-Requisiten, die du bald kaufen kannst – auch den berühmten Bilderrahmen

Für Fans der Serie kann bald ein Traum in Erfüllung gehen!

Für wohl jedes Kind der 90er ist «Friends» DIE Comedy-Kultserie. Bis heute unvergessen sind die wilden Geschichten der New Yorker Clique rund um Jennifer Aniston und Courteney Cox. Wer sich den Freunden auch 15 Jahre nach Serienende noch einmal ganz nah fühlen will, bekommt jetzt eine einmalige Chance!

Vom 3. bis zum 17. Dezember werden auf der Film-Memorabilia-Plattform »Propstore" berühmte Requisiten der Show versteigert. Wer also schon immer einmal den Truthahn mit Sonnenbrille, mit dem Monica Chandler aufheiterte oder Joeys Plüsch-Pinguin Hugsy besitzen wollte, der sollte zuschlagen – und am besten ein bisschen Geld zur Seite legen, denn billig wird das Ganze bestimmt nicht.

«Friends»-Fans können Requisiten für den guten Zweck ersteigern



Das Beste an der Sache? Nicht nur «Friends»-Fans werden mit der Versteigerung glücklich gemacht. Die Erlöse der Auktion gehen an »The Trevor Project", eine gemeinnützige Organisation, die sich für junge Menschen aus der LGBTQ-Szene einsetzt.

Eine nette Geste der Veranstalter – abgesehen davon hätten wir wirklich, wirklich gerne diesen Truthahn. Was es sonst noch an alten «Friends»-Requisiten zu ersteigern gibt, seht ihr hier:

Joeys und Chandlers Kanu

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Falls ihr der Meistbietende seid, ist es gut möglich, dass dieses Kanu demnächst das einzige Möbelstück in eurer Wohnung sein wird, weil ihr alles andere dafür verkaufen musstet. Laut dem »Mirror" wird der Interessent schätzungsweise 6000 Dollar für das Bötchen hinblättern müssen.

«Phoebes» Porno

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Oder ist es Ursulas Porno? «Buffay, The Vampire Layer» klingt jedenfalls nach einem absoluten Hit.



Das «Soap Opera Digest»- Magazin

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Es ist bestimmt spannend, was Joey Tribbiani über sein Leben erzählt. Doof nur, dass die meisten Seiten wahrscheinlich entweder leer oder mit Blödsinn gefüllt sind... Immer dieser Trickser vom Fernsehen.

Der Milkmaster 2000

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Ist euch es auch schon einmal passiert, dass ihr zum Kühlschrank geht, um ein schönes Glas Milch zu holen, aber diese verdammten Milch-Kartons so hart zu öffnen sind? Der Milkmaster 2000 schafft Abhilfe.



Joeys Superman-Kostüm

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Joeys Superman-Kostüm!

Joeys Headshot

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Wir würden Joey mit diesem Headshot direkt als Hauptrolle casten. Egal, ob er gut spielt oder nicht, wer kann schon «Nein» zu diesem Blick sagen?

Ursulas Führerschein

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Er ist zwar schon seit 17 Jahren abgelaufen, aber das wird dem zukünftigen Besitzer dieser Requisite wohl herzlich egal sein.

Monicas Truthahn-Kopf

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Meeeeeeeins. Meins. Meins. Meins.

DER Bilderrahmen

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Dazu braucht man nichts mehr sagen, oder? Am besten auch nicht den geschätzten Preis, den der Besitz dieses legendären Bilderrahmens hinblättern muss. Für diejenigen, die es trotzdem wissen wollen: 50'000 Dollar solltet ihr parat halten.



Rachels Aufzugs-Outfit

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Getragen von Jennifer Aniston und das auch noch in Anwesenheit von Ralph Lauren persönlich. Was will der treue «Friends»-Fan mehr?

Hugsy

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

Wer wollte nicht schon mal seinen eigenen Hugsy haben? Und diesmal müsst ihr ihn sogar nicht von einem kleinen Kind stehlen (so wie Joey damals), sondern für geschätzte 1'500 Dollar könnt ihr ihn ganz legal und ohne schlechtes Gewissen ersteigern.

«Smelly Cat»-Katzenstreu

bild: https://propstore.com/friends-preview-gallery/

«Smelly Cat, Smelly Cat, what are they feeding you? Smelly Cat, Smelly Cat. It's not your fault»

Auch die «Friends»-Couch ist Teil der Auktion – zumindest fast

Doch das war noch nicht alles... Es soll auch noch die Hochzeitseinladung von Monica und Chandler, eine Reproduktion der berühmten Couch des «Central Perks» und des Holiday-Armadillo-Kostüms geben...

Wer sich eins der begehrten Stücke unter den Nagel reissen will, sollte sich am besten jetzt schon einmal auf der Seite registrieren und dann Zeit, flinke Finger und einen ordentlichen Batzen Geld im Gepäck haben.

Viel Glück (ausser bei unserem Truthahn natürlich)!

(ks)

