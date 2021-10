8 Fahrzeuge der Film-Geschichte, die uns in die Zukunft katapultieren

Sci-Fi beschert uns mit weiten Galaxien, interessanten Spezies – und Mopsgeschwindigkeit. Ob per (T)Raumschiff, fliegendem Auto oder Millennium Falken: Hier kommen acht Fahrzeuge, mit denen wir gerne durch die Galaxie reisen würden.

Zeitreise-Sofa

«Mopsgeschwindigkeit!» gif: youtube

In «(T)Raumschiff Surprise» reist die Besatzung mit Mopsgeschwindigkeit durch die Galaxie. In der deutschen Komödie, einer Parodie von «Star Wars» und «Star Trek», müssen drei zeitreisende Astronauten die Welt retten. Sie benützen dazu nicht nur ihr Raumschiff, sondern auch ein Zeitreise-Sofa, das allerdings mehr schlecht als recht funktioniert. Aber hübsch ist es.

Bild: Constantin Film

Und seien wir doch mal ehrlich: Ein fliegendes Moped hätten wir doch alle gern.

Bild: screenshot youtube

DeLorean aus «Back To The Future»

Bild: United International Pictures GmbH

Ein Klassiker, wenn es um Zeitmaschinen und/oder Autos in Filmen geht: «Back To The Future». Wer will schon keinen Delorean, der gleichzeitig als Zeitmaschine fungiert? Zum Problem wird es allerdings dann, wenn man versucht, die Geschichte der eigenen Eltern – und somit seine eigene – zu ändern.

Han Solos Millennium Falke

Wo fange ich hier nur an? «Star Wars» hat x verschiedene Schiffe. Hier ein paar wenige davon:

Der Millennium Falke, das Schiff von Han Solo gif: giphy

X-Wing der Rebellen gif: giphy

In «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» liefern sich Luke und Leya Skywalker eine Verfolgungsjagd mit Sturmtruppern auf den Hoverbikes durch den Wald.

gif: giphy

Schnell und wendig: TIE Advanced X1 Bild: 20th Century Fox

Sternenzerstörer Imperialer Sternenzerstörer aus «Das Imperium schlägt zurück». Bild: 20th Century Fox

Snowpiercer, 1001 Waggons lang

bild: tnt/netflix

2026; die Erde ist zu einer Schneewüste verkommen, jegliches Leben ist erloschen, einzig die Personen auf dem «Snowpiercer» überlebten. Der Zug ist so konzipiert, dass er ständig in Bewegung bleiben muss, damit genügend Energie produziert wird. Er dreht auf einer riesig langen Eisenbahnstrecke rund um die Welt seine Runden. In den 1001 Waggons gibt es alles: Spital, Metzgerei, Kirche, Bar, Schule und sogar ein «Ozean». All diese Dinge funktionieren im Einklang miteinander und das muss auch so bleiben, wenn die Menschheit überleben will.

Das Cockpit des «Snowpiercers». Bild: tnt

Tardis

Der zwölfte Doktor (mitte) in seiner Tardis. Bild: bbc

Und weiter in der Kategorie «Dinge, die getarnte Zeitmaschinen sind»: die Telefonkabine von «Doctor Who». Auch wenn sich der Körper des Doctors ändert, seine blaue Box namens Tardis bleibt von innen immer grösser als von aussen. Zeitreisende-Technologie halt.

Show-Intro von «Doctor Who». gif: giphy

Spielereien von Q

Q entwickelt für den beliebten britischen Agenten 007 immer neue Gadgets. Zur Ausrüstung gehört auch ein Auto, das ausgeklügelte Funktionen hat. Es kann zum Beispiel ferngesteuert werden und etliche Waffen abfeuern.

Q zeigt James Bond, welche Funktionen sein neues Auto hat. Aus: «Der Morgen stirbt nie» (1997). Bild: United International Pictures GmbH

In «Der Spion, der mich liebte» (1977) wird aus einem Auto kurzerhand ein U-Boot. Bild: MGM

Das Batmobil

Das Batmobil aus «Batman» von 1989. Bild: Warner Bros. Pictures Germany

Batman hat keine Superkräfte und braucht deshalb ein Fahrzeug um sich fortzubewegen. Das Batmobil, anfangs lediglich ein Auto, entwickelte sich immer mehr auch zur Waffe.

«The Dark Knight» von 2008. Bild: Warner Home Video

«The Batman» mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz kommt 2022 in die Kinos. Bild: Warner Bros.

Rollen statt Räder

Will Smith steigt aus dem Audi RSQ. Bild: Twentieth Century Fox of Germany GmbH

Für «I, Robot» hat Audi ein Auto konzipiert, das nicht auf Rädern, sondern Rollen fährt: den Audi RSQ. Dank den Rollen ist es möglich, in jede Richtung zu fahren. Parallel einparken wird so zum Kinderspiel.

