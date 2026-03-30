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Nach dem KitKat-Heist, nun die Memes!

Während wir auf die Aufklärung des «grossen KitKat-Raubes von 2026» warten, freuen wir uns auf die grandiosen Memes, die das Internet zu bieten hat!

Oliver Baroni Folge mir

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Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wurde Opfer eines Diebstahls von rund 12 Tonnen Schokolade der Marke KitKat.

Über 400'000 Schoggistängel sind das. Die Ladung verschwand vergangene Woche auf dem Transportweg von Italien an verschiedene Produktions- und Vertriebsstandorte in Europa.

Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich bei der Beute um die Sonderedition zum Anlass des KitKat-Sponsorings der Formel 1.

Bild: reddit

Das Fahrzeug und sein Inhalt seien nach wie vor unauffindbar. Derweil ...

... gehen die News als «Der grosse KitKat-Heist von 2026» viral:

Bild: instagram

Die Polizei ermittelt:

Bild: tiktok

Natürlich bleiben die Memes nicht aus:

Bild: instagram

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«T, es ist geschafft. Wir haben mehr als nur ein Stück von dem KitKat abgebrochen, Skip. Der Osterhase wird dieses Jahr kein Business haben, hehe.»

«Broke off» – ein Stück abgebrochen ... NATÜRLICH gibt es nun auch Wortspiele noch und nöcher, denn der englische Werbeclaim für das Produkt lautet (seit 1958 unverändert, übrigens!):

Bild: linkedin/nestle

«Mach 'ne Pause – gönn dir ein KitKat!»

Gäbig, dass der Begriff «break» viele Bedeutungen haben kann:

Bild: twittertwatterkitkatter

«Es geht nicht um die Schokolade, sondern darum, eine Botschaft zu vermitteln. Niemand wird verschont.»

Bild: reddit

«Klingt nach einer sauberen Flucht.»

Bild: kitkattertwitter

«Wir haben die Menschen schon immer dazu ermuntert, sich mit KitKat eine Auszeit zu gönnen, aber anscheinend haben Diebe diese Botschaft zu wörtlich genommen und sich mit mehr als 12 Tonnen unserer Schokolade aus dem Staub gemacht.»

Vielleicht etwa so:

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Bild: tiktok

Derweil in der Räuberhöhle:

Bild: instagram

Derjenige, der all jene KitKats gestohlen hat.

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Bild: tiktok

Dieser Typ könnte derjenige sein, der den KitKat-Laster gestohlen hat.

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Irgendwer zwischen Italien und Polen:

Bonus: «Die Schoggi-Grosskonzerne sind die wahren Diebe!»

Okay, den kompletten Rant dieses ordentlich witzigen Iren werden wir nicht ganz übersetzen ...

... vielleicht nur soviel, zusammenfassend: Er hat überhaupt kein Mitleid mit Nestlé, denn seiner Meinung nach sind Grosskonzern wie diese «die wahren Schoko-Diebe». Dies, da sie «seit Jahr und Tag Schwindel mit Kunden» betreiben, indem sie «die Grösse diverser Produkte systematisch verkleinern, während der Preis gleich bleibt».

Derweil also, während wir auf die Aufklärung des grossen KitKat-Raubes von 2026 warten, erfreuen wir uns an den Memes!