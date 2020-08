Spass

Gerechtigkeit siegt

Wildsau muss für Diebstahl an Nacktem teuer bezahlen



Wildsau muss für Diebstahl an Nacktem teuer bezahlen

Tatort: FKK-Strand am Teufelssee im Grunewald bei Berlin. Täter: Wildschwein-Mutter. Opfer: Nackter, betagter Mann. Tathergang: Schwein klaut Tasche mit Laptop. Entkleideter Mann nimmt Verfolgung auf. Mann wird dabei fotografiert. Schwein lässt wenig später Tasche samt Laptop fallen. Mann hat Tasche wieder.

Beweise:

Zeugen:

This is Obese??? pic.twitter.com/nlhiSVRKhW — Ryan O Connor (@ryanoconnor12) August 7, 2020

Jetzt kommt die Strafe

So lustig die Geschichte für den neutralen Beobachter auch sein mag, so bitter ist sie für die Beteiligten. Der Nackte auf der einen Seite wurde zum Gespöt in den sozialen Medien. Und für die Sau kommt es noch härter: Sie wird jetzt nämlich «entnommen» - also abgeschossen.

Wie rbb24.de berichtet, planen die Förster den finalen Schuss für die Diebin. Der Grund: Das Tier habe die «Grundscheue» gegenüber den Menschen verloren. Denn in der Gegend würden dieses und andere Wildschweine schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen treiben.

Vor allem in der Dämmerung kämen sie hervor, um nach Nahrung zu suchen. Dass sie dabei bis auf wenige Meter an die Badegäste herankommen, stört sie offenbar schon lange nicht mehr. Vor allem der Abfall hat es ihnen angetan.

Zwar ist es laut den Behörden noch zu keinen Angriffen auf Menschen gekommen. Ausgeschlossen werden könne dies jedoch nicht. Gerade Muttertiere sind zu dieser Jahreszeit alles andere als harmlos, wenn sie ihre Kleinen beschützen. Zudem seien zu viele Wildschweine auf engem Raum hinsichtlich Krankheitsübertragungen heikel.

Deshalb werde nun die diebische Wildsau «vorrangig entnommen» – bevor sie noch schlimmere Verbrechen begeht, sozusagen.

Probleme beim Abschuss

Dies sei aber gar nicht so einfach, wie eine Jägerin gegenüber rbb24.de sagt. Denn: «Es handelt sich hier um eine besonders intelligente Sau.» Zudem müssen die Kleinen schon älter als 6 Monate sein, um die Mutter abschiessen zu dürfen.

Und: In Gebieten, in denen sich viele Menschen aufhalten, darf der Jäger gar nicht zur Flinte greifen. Und selbst wenn die Wildsau am Ende erlegt wird, der Rest der Sippe wird sicher nicht einfach verschwinden. Denn, so die Jägerin, die fühlen sich dort sauwohl: «Die Wildschweine dort sind so gechillt, es ist ihnen egal, da überwiegen die Vorteile.» (aeg)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

19 Instagram-Fails: Weniger Photoshop wäre weniger peinlich Überraschung! Mehr Fails! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter