Kyshawn George erlitt mit den Washington Wizards in der NBA eine herbe Niederlage. Das Team des Wallisers unterlag den Atlanta Hawks auswärts 98:119.
Die 41. Niederlage im 59. Saisonspiel zeichnete sich früh ab. Nach dem ersten Viertel lagen die Wizards bereits 20:35 zurück, im dritten Abschnitt brachen sie endgültig ein und lagen zwischenzeitlich bis zu 38 Punkte zurück.
George war mit elf Punkten bester Werfer aus der Starting Five der Wizards. Er traf 3 von 10 Würfen aus dem Feld und verwandelte alle vier Freiwürfe. Dazu verbuchte er 2 Rebounds und 2 Assists, leistete sich jedoch bei einer Plus-Minus-Bilanz von -24 auch 4 Ballverluste. (nih/sda)
