Der italienische Biathlethat sich einer kleinen Herzoperation unterziehen müssen. Dies teilte der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme mit. Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen. «Ich hatte grosse Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe», kommentierte der 25-Jährige daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Spitalbett.Medizinische Untersuchungen ergaben eine kleine, die durch die Intervention behoben sein sollte. In zwei Wochen wird Giacomel sich Leistungstests unterziehen. Fallen diese positiv aus, kann er «wieder mit dem regulären Training beginnen», wie es in der Mitteilung heisst. (riz/sda)